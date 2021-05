Svelato l'incredibile peso del nuovo Hummer elettrico: è un colosso su ruote

Non è un segreto che le auto elettriche siano più pesanti delle tradizionali, a causa dei grossi pacchi batteria di cui hanno bisogno. Un crossover compatto come la Mazda MX-30 è in grado di superare i 1.700 kg, per esempio, quanto potrebbe pesare dunque un colosso come il nuovo Hummer elettrico di GMC?

Beh probabilmente non indovinerete mai. Secondo quanto riportato da GM-Trucks.com, il nuovo truck elettrico peserebbe non meno di 9.046 pounds, il che tradotto in chilogrammi significa la bellezza di 4.103 kg. Se ciò fosse confermato, il nuovo Hummer elettrico finirebbe senza alcun dubbio nella lista delle auto passeggeri più pesanti dell’intero mercato.

Tale mole apparterrebbe alla versione Edition 1 del pick-up, un’edizione speciale super accessoriata che costa negli Stati Uniti 112.595 dollari, ovvero 92.700 euro al cambio diretto, completa di ben tre motori elettrici e 1.000 CV di potenza. Nonostante il suo peso mastodontico, è una vettura in grado di percorrere lo 0-96 km/h in appena 3 secondi, a dir poco impressionante.

Al di là del suo aspetto gigantesco, l’Hummer EV Edition 1 monta un pacco batteria da 200 kWh, che fa certamente lievitare il peso in maniera imbarazzante. Non sarà infatti la BEV più efficiente del mercato, con un’autonomia stimata attorno ai 350 km - che per 200 kWh è quasi ridicolo (Tesla ne percorre di più con pacchi batteria grandi la metà). Sappiamo però che la vita, come l’ingegneria, è fatta di scelte, non si può aver tutto…