Svelato MINI Aceman, concept del primo crossover completamente elettrico firmato MINI

La nuova famiglia MINI sta prendendo forma. Il marchio britannico presenta la MINI Concept Aceman, una prima anticipazione del nuovo design della futura generazione di modelli. Questa concept car pone l'accento sulle innovazioni tecnologiche e di design che secondo MINI definiranno il piacere di guida del futuro.

Una trazione puramente elettrica, il linguaggio formale chiaro e ridotto della Charismatic Simplicity, una nuova esperienza digitale all'interno dell'abitacolo e un design responsabile dei materiali con l'assenza assoluta di pelle e di elementi cromati: MINI offre queste innovative caratteristiche sul primo modello crossover del segmento delle piccole auto premium.

Per la prima volta, la MINI Cooper con l'iconica carrozzeria a tre porte, che è stata costantemente reinterpretata nel corso dei suoi oltre 60 anni di storia, sarà affiancata da un modello crossover nella prossima generazione di modelli, un veicolo con una maggiore versatilità e un aspetto robusto. L'aspetto della MINI Concept Aceman esprime agilità e decisione. In essa si fondono le caratteristiche distintive dei due modelli di maggior successo del marchio, la MINI Cooper e la MINI Countryman, per creare una moderna interpretazione di un modello crossover.

Ha anche le proporzioni che ci si aspetta dal marchio con una lunghezza esterna di 4,05 metri, una larghezza di 1,99 metri e un'altezza di 1,59 metri, il tutto con un design particolarmente contemporaneo. La classica divisione in tre parti della carrozzeria, della texture dei finestrini e del tetto è stata reinterpretata.

Oltre al design semplice e ridotto degli esterni e degli interni, anche l'esperienza utente, fatta di luce, movimento, interazioni e suoni, contribuisce a definire questo stile. Le superfici realizzate in tessuto riciclato lavorato a maglia con freschi contrasti cromatici si combinano con i comandi digitali senza soluzione di continuità, con un nuovo display OLED come interfaccia centrale. MINI è la prima casa automobilistica al mondo a presentare un display OLED circolare che occupa l'intera superficie dell'interfaccia centrale.

La tecnologia OLED conferisce al display un aspetto particolarmente pregiato e permette di visualizzare forti contrasti e neri profondi. L'interfaccia utente presenta inoltre una visualizzazione grafica completamente nuova, un layout moderno e widget dal design accattivante. Il display e il sistema di controllo della vettura di serie si baseranno sull'ultima generazione del sistema operativo MINI, che per la prima volta si basa su uno stack software Android Open Source Project (AOSP). Ciò consente un'espansione senza precedenti e particolarmente completa delle funzioni digitali del veicolo.

"Nell'abitacolo della MINI Concept Aceman, ci siamo concentrati su un aspetto minimal, abbinato a materiali di alta qualità e a colori piacevoli. La digitalizzazione ci permette di andare d'accordo con un concetto operativo minimale e allo stesso tempo di massimizzare l'esperienza di guida tipica di MINI", spiega Oliver Heilmer. "L'intero design è completamente orientato a fornire agli occupanti un'esperienza a tutto tondo nell'abitacolo".

"La MINI Concept Aceman offre un primo assaggio di un auto completamente nuova, che colmerà lo spazio tra la MINI Cooper e la MINI Countryman nel futuro della famiglia di modelli", ha dichiarato Stefanie Wurst, Head of the MINI Brand. "Questa concept car riflette il modo in cui MINI si sta reinventando per il suo futuro completamente elettrico e ciò che il marchio rappresenta: go-kart feeling elettrificato, un'esperienza digitale coinvolgente e una forte attenzione a un'impronta ambientale minima."

Il pubblico potrà vedere per la prima volta la MINI Concept Aceman alla fiera Gamescom 2022 di Colonia. Il raduno internazionale di sviluppatori, editori, esperti e appassionati della scena dei videogiochi e degli Esports inizierà il 23 agosto 2022 e proseguirà fino al 28 agosto 2022 presso il centro espositivo di Colonia.