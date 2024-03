Svelato il logo della nuova Lancia Ypsilon HF da 240 CV ispirato alla Delta anni '90

Lo scorso mese di febbraio Lancia ha presentato ufficialmente la sua nuova Ypsilon, una vettura che taglia i ponti con il presente e proietta il marchio italiano verso il futuro. Un futuro che vedrà arrivare anche la nuova Lancia Ypsilon HF, di cui oggi conosciamo il logo ufficiale.

Il logo che vedete in pagina è stato reinterpretato dal Centro Stile Lancia partendo dal logo storico HF, rendendolo così contemporaneo. I colori ci sono tutti, abbiamo il bianco, il rosso e il nero, che in fondo sono quelli del logo ufficiale della Fulvia Coupè del ’66, mentre l’inclinazione delle lettere è quella del logo della Lancia Delta degli anni ’90. Inoltre non sono stati aggiunti elementi grafici, quelli esistenti sono stati semplificati e resi più “puri”, nel rispetto delle geometrie tradizionali del marchio Lancia.

Il logo andrà a impreziosire la nuova Lancia Ypsilon HF, una vettura dall’assetto ribassato, una carreggiata allargata e con DNA 100% elettrico. Questo le permetterà di avere 240 CV e un’accelerazione marcata, lo 0-100 km/h sarà infatti possibile in 5,8 secondi.

“In occasione del debutto del film ‘Race for Glory’ nelle principali sale cinematografiche italiane, ho il piacere di svelare il nuovo logo HF, che farà il suo esordio sulla Nuova Lancia Ypsilon HF per poi impreziosire anche le versioni ad alte prestazioni dei futuri modelli del brand. A pochi giorni dalla presentazione di Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio, oggi facciamo un altro passo in avanti nel percorso del Rinascimento Lancia, che sottolinea l’anima più brutale e radicale del brand e il suo impegno nel puntare su modelli prestazionali” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, che ha poi aggiunto: “Torneremo nel Rally? Ci stiamo lavorando”.

Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon si può avere da 200 euro al mese con la promo di lancio.