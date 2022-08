Svelato il nuovo Ford Explorer 2023: ha uno schermo XXL da 27 pollici

Dalla Cina arrivano immagini ufficiali del nuovo Ford Explorer 2023, che presenta novità soprattutto all'interno. Pensionato il cruscotto dell'attuale Ford Explorer 2021 che abbiamo provato, la plancia offrirà uno schermo da ben 27 pollici.

Ford ha elaborato una plancia che risulta diversa anche da quella innovativa della Mach-E, con schermo centrale montato in verticale e fermo ai 15 pollici. Per il nuovo Explorer Ford ha voluto esagerare: abbiamo un quadro strumenti digitale, un tunnel abbastanza pulito composto principalmente da comodi pannelli scorrevoli e poi questo enorme schermo che si estende in larghezza e va a coprire anche il lato passeggero - e già si capisce che il passeggero avrà la possibilità di scegliere la propria musica, effettuare le sue chiamate e così via.

All'esterno i cambiamenti sembrano minori, l'Ovale Blu ha cambiato il bumper frontale e squadrato un po' di più la griglia. I fari hanno un design più affusolato con nuove firme luminose a LED. I montanti A, B e C son rimasti più o meno simili, ora però c'è la possibilità di avere un tetto a contrasto. A differenza dell'attuale versione, che è Plug-in Hybrid, il nuovo Ford Explorer 2023 avrà anche una variante 100% elettrica, la sua uscita però è stata spostata da metà 2023 a dicembre 2024 - purtroppo. Le altre versioni invece arriveranno il prossimo anno. Qui il nostro primo contatto con il Ford Explorer 2021 in Puglia.