Svelati gli interni della GAC Aion Hyper GT: non vi ricordano qualcosa...?

La mobilità elettrica sta dando modo a tanti marchi emergenti di muovere passi importanti nel settore automotive. Fra questi troviamo sicuramente GAC Motor, azienda cinese che sta mostrando i muscoli con vetture come la Aion Hyper GT vista al Guangzhou Auto Show lo scorso anno. Oggi vi mostriamo gli interni - che potrebbero ricordarvi qualcosa.

All’epoca del Guangzhou Auto Show abbiamo ammirato soprattutto gli esterni della vettura, oggi invece possiamo esplorare l’abitacolo che - non ce ne vogliano i ragazzi di GAC Motors - potrebbe sembrare molto simile a quello di una Tesla Model 3/Model Y con qualche preziosa aggiunta.

Il tunnel centrale è pulito e minimale, offre un baule al di sotto del bracciolo e ben due pad per la ricarica wireless dei vostri dispositivi. La plancia viene dominata da uno schermo touch centrale e da un elegante quadro strumenti digitale per le principali informazioni di marcia. Anche lo sterzo ha qualche vibes Tesla, infatti ha pochi tasti e due rotelle per la gestione di varie impostazioni.

Ricordiamo che la GAC Aion Hyper GT (successiva alla GAC Enpulse Concept del 2020) si fa notare soprattutto per un coefficiente aerodinamico di appena 0,19, meno della Hyundai IONIQ 6 da 0,21 Cx. Il suo motore posteriore dovrebbe garantirle 250 kW/340 CV di potenza con ben 430 Nm di coppia elettrica. GAC dichiara un’accelerazione 0-100 km/h in appena 4 secondi.