Svelati gli interni della Bugatti Centodieci: l'abitacolo richiede 16 settimane di lavoro

La consegna del primo esemplare della Bugatti Centodieci è sempre più vicina, ma per ingannare l’attesa la casa di Molsheim ha svelato a sorpresa le immagini degli interni della Centodieci che, in quanto tributo all’originale EB110, ha un abitacolo ispirato a quello della supercar degli anni ’90.

Bugatti sta raccontando lo sviluppo dell’auto passo dopo passo, dapprima mostrandoci la Centodieci sottoposta alle temperature folli nel deserto dell’Arizona, passando poi ai test al freddo, rinchiusa in una cella frigorifera a -20° C.

Ebbene, dopo un totale di 50.000 km la Centodieci è pronta per la produzione e in particolare per la consegna del primo esemplare al suo legittimo proprietario. Nell’allestire l’auto, Bugatti ha trovato il tempo di scattare qualche immagine dell’abitacolo, per mostrarci la cura profusa nel riprodurlo ispirandosi proprio alla vettura originale.

A tal proposito, Jörg Grumer, Head of Color and Trim in Bugatti, ha affermato: “Con l'elegante motivo trapuntato e le perforazioni, ci siamo orientati verso il predecessore storico della Centodieci, la Bugatti EB 110 nella suo versione Super Sport”.

Per darvi un’idea di quanto sia meticoloso il lavoro svolto dai tecnici Bugatti, pensate che ogni abitacolo della Centodieci richiede 16 settimane per essere portato a termine, e il solo poggiatesta col logo EB necessita di 4 giorni di lavoro. Se ciò non bastasse, ogni cucitura su cui si possa posare lo sguardo è realizzata rigorosamente a mano. Quando un sedile è stato ultimato, poi viene analizzato per un giorno intero da un tecnico specializzato che controlla che tutto sia realizzato a regola d’arte.

Un’attenzione ai dettagli mai vista prima, ma che è necessaria per una vettura tanto esclusiva coma la Centodieci, che verrà prodotta soltanto in 10 esemplari, ognuno dei quali con un cartellino da circa 8 milioni di euro.