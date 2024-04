Svelate le immagini della nuova Hyundai Tucson 2024 che arriverà in Europa

Hyundai sta per aggiornare uno dei suoi modelli più venduti, la Tucson, della quale oggi possiamo mostrarvi nuove immagini della variante europea. Ecco cosa sappiamo del restyling in arrivo.

Le immagini della nuova Hyundai Tucson circolano sul web dallo scorso anno, le foto “note” però ritraggono il modello coreano, leggermente differente rispetto al “nostro”. Quella che vedete oggi è invece la Tucson Plug-in Hybrid 2024 riservata al vecchio continente, che rispetto ad altri mercati è un pizzico più corta. Hyundai ha rivisto in maniera molto leggera il frontale della vettura per renderlo più accattivante rispetto al passato, inoltre la vettura di colore bianco vi anticipa quello che sarà il look esterno della Tucson PHEV N-Line.

Le principali novità però non vanno ricercate all’esterno ma all’interno: la plancia è stata del tutto rinnovata ed è ora in linea con altri modelli della casa, pensiamo alla IONIQ 6 o alla nuova KONA (a tal proposito vi consigliamo di leggere la nostra prova della nuova KONA Electric 2024). Il tunnel centrale, invece, sembra un mix tra le ultime vetture della casa e la IONIQ 5 (la nostra prova della IONIQ 5 con 300 CV). Abbiamo un bracciolo con portaoggetti e pad di ricarica “sospeso”, la parte inferiore però è riempita da altri vani portaoggetti, non è “vuoto” come sul crossover elettrico.

Hyundai non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali sul modello, possiamo però immaginare che il SUV non sarà disponibile solo in versione Plug-in Hybrid, anzi: si attende un listino completo anche di modelli benzina, Mild Hybrid e Full Hybrid, insomma ci sarà una Tucson per ogni esigenza.

MOTOPOWER MP00205A 12V 800mA Completamente Automatico Caricabatt è uno dei più venduti oggi su