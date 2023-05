Svelate le capacità delle batterie e l'autonomia della nuova Mini Cooper elettrica

La nuova Mini Cooper a propulsione elettrica è già stata avvistata per le strade nel suo look definitivo ma ancora non conosciamo tutti i suoi segreti. In attesa del debutto ufficiale, nel frattempo Mini ha dichiarato i dati tecnici che riguardano il taglio delle batterie e le relative autonomie con una singola carica delle varie versioni.

L’annuncio dei dati è corredato da una serie di immagini che mostrano il modello camuffato da un wrap variopinto con colori vivaci, anche se ormai il look ufficiale non è più un segreto (a proposito, i paparazzi hanno immortalato la nuova Mini Countyman senza veli), ma con l’imminente reveal cadranno i veli in forma ufficiale.

Passando dunque ai numeri ufficiali, Mini ha dichiarato che la nuova Cooper Electric arriverà in due versioni caratterizzato da un taglio di potenza differente, e in entrambi i casi si parla di un corpo vettura a tre porte. Il modello d’ingresso sarà la Cooper E, che dispone di un solo motore elettrico montato all’anteriore, che promette 135 kW prendendo energia da una batteria da 40,7 kWh capace di offrire un’autonomia stimata di circa 300 km.

La seconda versione è la Cooper SE più sportiva, dove il singolo motore montato sull’asse anteriore arriva a quota 160 kW di potenza, con una batteria da 54,2 kWh che dovrebbe permettere una percorrenza massima di 400 km con una singola carica, dunque per entrambi i casi si parla di un netto miglioramento rispetto alla Cooper SE di scorsa generazione, che dichiarava un range di 233 km nel ciclo WLTP.