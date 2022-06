Svelata la Skoda Fabia RS Rally2: la nuova bomba da rally che sfiora 300 CV

Poco più di un anno fa Skoda presentava la Fabia di quarta generazione, ed era questione di tempo perché arrivasse anche la versione dedicata alle competizioni rallystiche. Si chiama Skoda Fabia RS Rally2, una piccola bomba da quasi 300 CV e ancora più veloce della versione uscente.

L’aumento di prestazioni è dovuto in particolare alla nuova aerodinamica sviluppata sull’auto, che adesso le dona una downforce raddoppiata rispetto al progetto di vecchia generazione. Sotto al cofano poi batte il 4 cilindri da 1.6 litri turbo capace di 291 CV e 430 Nm di coppia scaricati sulla trazione integrale tramite un cambio manuale sequenziale a 5 rapporti molto ravvicinati, che le permettono una velocità massima di “soli” 200 km/h, ma un’accelerazione fuori di testa, per renderla un missile tra le curve di uno stage.

I tecnici hanno poi messo a punto un sistema in grado di disaccoppiare le ruote posteriori da quelle anteriori nel momento in cui viene tirato il freno a mano: in questo modo la vettura diventa ancor più efficace ed agile nei tornanti più stretti, con il retrotreno che può scodare mentre le ruote anteriori continuano a cercare la trazione per lanciarsi alla curva successiva.

L’assetto è chiaramente rivisto in toto rispetto al modello di serie e offre il pieno controllo sulle regolazioni delle sospensioni, inoltre si adatta ad ogni tipo di terreno: in condizioni di sterrato utilizza ruote da 15 pollici e freni da 300 mm, mentre su asfalto si passa ai 18 pollici con freni da 355 mm all’anteriore e 300 mm al posteriore.

Infine, è presente un nuovo serbatoio da 82,5 litri che segue le norme FIA in fatto di sicurezza, ed è quindi realizzato con del nylon e della gomma realizzata ad hoc, mentre all’interno c’è una speciale spugna che serve a prevenire la fuoriuscita del carburante, e il suo sbattere all’interno del serbatoio a causa delle sollecitazioni della guida. A tal proposito, il carburante è 100% sintetico e prodotto con sostanze rinnovabili, proprio come quello utilizzato sulle vetture della classe regina dei rally, come la Ford Fiesta Rally1 del team M-Sport ad esempio.