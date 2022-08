Svelata la seconda MINI Recharged art car di Lakwena Maciver: celebra gli Europei 2022

Mini è partner ufficiale degli European Championship di Monaco 2022, e per l’occasione ha collaborato con l’artista inglese Lakwena Maciver per creare una art car su base MINI Recharged, ossia la microcar originale sotto al cui cofano non c’è più un motore termico ma un’unità elettrica di Mini Partner Recharge Heritage Ltd.

Si tratta del secondo esemplare dopo la MINI Recharged by Paul Smith presentata a inizio estate, ma in questo caso l’auto è più vivace e tinta con un pattern coloratissimo che lascia intravedere la scritta “BIG LOVE” sulla fiancata e secondo l’artista vuole celebrare le idee e i percorsi di vita differenti che intraprendono le persone.

L’anglo-ugandese Lakwena Maciver è conosciuta per le sue opere create in spazi pubblici, come la facciata di un grattacielo che è stato ridipinto in occasione del salone dell’automobile IAA Mobility 2021 a Monaco, e le sue opere si caratterizzano proprio per la vivacità dei colori, organizzati in pattern geometrici d’impatto che hanno lo scopo di portare un po’ di Africa in tutte le strade del mondo, e lo stesso concetto è stato applicato sulla piccola auto (questa Mini "Shorty" è ancora più piccola dell'originale): “Spero che questa MINI Recharged faccia stare bene le persone e faccia sorridere. Questa Mini è un festival del colore delle culture”.

La MINI Recharged by Lakwena verrà presentata l’11 agosto nella piazza di Monaco di Baviera denominata Königsplatz, e resterà in esposizione dal 12 al 17 agosto assieme ad altre edizioni speciali della Mini, come quella di Paul Smith e David Bowie ideata per il 40° anniversario del modello.