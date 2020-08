Svelata la Porsche Panamera 2021: tre nuovi allestimenti e succose novità

È stata spiata, i suoi dettagli sono stati annunciati e prima del lancio ha avuto il tempo di stabilire il record di categoria al Nürburgring. Parliamo della Porsche Panamera MY 2021, finalmente svelata ufficialmente tramite una serie di nuove immagini e informazioni.

La Panamera MY 2021 si presenta come un facelift di metà carriera, nato per dare ancora più brillantezza e qualità alla veloce berlina tedesca. Dal lato estetico pochi i cambiamenti, segno del buon appeal sul mercato da parte della seconda generazione di Panamera. Le novità si concentrano soprattutto sulle motorizzazioni inedite, tra le quali spicca la Turbo S da 620 CV e 820 Nm, equipaggiata con il classico 4.0 litri V8 biturbo. Questa versione a benzina sostituisce la precedente Turbo ed è un allestimento totalmente diverso rispetto alla Turbo S ibrida attualmente in gamma. Sul lato potenza un'altra gradita notizia sono i miglioramenti sulla GTS, adesso dotata di 20 CV in più e di un assetto completamente rivisto.

Non c'è Panamera senza ibrido: la Panamera 4S E-Hybrid si pone nella gamma a metà tra 4 E-Hybrid e Turbo S E-Hybrid. La nuova ibrida è dotata di un motore V6 biturbo da 2,9 litri capace di erogare 552 CV di potenza massima e 750 Nm di coppia. Tutti gli allestimenti ibridi godono di un nuovo pacco batterie da 17,9 kWh grazie al quale l'autonomia elettrica è aumentata del 30%.

Tutti i modelli Panamera 2021 sono dotati di serie del paraurti "SportDesign", precedentemente optional, e di nuovi gruppi ottici posteriori. La gamma ha dettagli diversi in base all'allestimento: la GTS ha un nuovo impianto di scarico sportivo e luci posteriori oscurate, la Turbo S un cruscotto unico e diversi fari anteriori. La Panamera 2021 sarà disponibile nelle versioni berlina, Sport Turismo (shooting brake) ed Executive (caratterizzata dal passo maggiorato). I nuovi clienti avranno anche una maggiore scelta cromatica con l'arrivo dei colori Cherry Red Metallic e Truffle Brown Metallic.

Dando un'occhiata agli interni si nota immediatamente il nuovo volante multifunzione. Aggiornato il sistema di infotainment, basato sul solito 12,3 pollici touchscreen centrale. I modelli Panamera e Panamera 4S E-Hybrid sono dotati di serie di sedili comfort regolabili elettronicamente in 8 posizioni, che crescono a 14 per la Turbo S e a 18 per i sedili sportivi della GTS.

La Panamera MY 2021 si pone come alternativa più tradizionale all'elettrica Porsche Taycan, anch'essa da poco aggiornata nonostante il recente debutto.