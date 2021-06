Svelata la nuova Maserati Granturismo: sarà la prima auto elettrica del marchio

I primi muletti della vettura erano stati avvistati nei mesi scorsi, con le sembianze di una Alfa Romeo Giulia dalle forme alterate, mentre questa volta è stata Maserati a divulgare le foto della nuova Granturismo, che si mostra avvolta in un wrap che nasconde le linee, ma non i volumi dell’auto.

Il corpo vettura ha delle proporzioni e delle forme caratteristiche del modello che già conosciamo, e presenta alcuni elementi che seguono gli stilemi del marchio. A partire dal frontale, che presenta la classica griglia del Tridente, ampie prese d’aria e gruppi ottici verticali.

I dettagli tecnici sono ancora avvolti nell’ombra, ma sappiamo che questo modello sarà disponibile con la classica motorizzazione termica e per la prima volta anche elettrica. In quest’ultimo caso l’auto sfrutterà la configurazione denominata Folgore, ossia uno schema a tre motori elettrici per un totale di 300 kW, con un motore montato all’anteriore e due montati sul posteriore, così da poter gestire ogni semiasse in maniera indipendente ed avere così un torque vectoring incredibilmente efficiente.

La versione elettrica sarà anche la motorizzazione più potente per questo modello, con una potenza di 660 cv e un tempo nello 0-100 km/h stimato in 2,5 secondi. La versione EV sarà comunque affiancata dalla variante termica, che ospiterà il twin-turbo 3.0 litri V6 della MC20, in grado di erogare 630 cv e 730 Nm di coppia, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi.

Questa non sarà l’unica novità per Maserati, infatti è in arrivo anche il Grecale, il nuovo SUV della casa.