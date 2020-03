Svelata la nuova APEX AP-0, supercar elettrica che sfida la Tesla Roadster

Non solo Tesla Roadster: il mercato sta per avere una nuova supercar elettrica dalle prestazioni fuori di testa, la APEX AP-0. La sportiva a zero emissioni doveva esser svelata al mondo al Salone di Ginevra 2020, poi cancellato, è stata così annunciata durante un evento speciale a Londra.

La AP-0, che stupisce in realtà anche per il suo design aerodinamico e le sue portiere con apertura verso l'alto, è in grado di percorrere lo 0-100 km/h in appena 2,3 secondi, raggiungendo una velocità massima di 306 km/h. L'autonomia dichiarata dall'azienda è di ben 515 km, possibili grazie a una batteria da 90 kWh e tanta ottimizzazione dei consumi, anche se a 300 km/h bisognerà fare non pochi compromessi a livello di energia.

La scheda tecnica ufficiale:

range of up to 320 miles (515 km) WLTP

90 kWh battery pack (weight of 550 kg)

0-100 km/h (62 mph) acceleration in 2.3 seconds

top speed of 190 mph (306 km/h)

rear-wheel drive

peak output of 484 kW (650 bhp) and 580 Nm

DC fast charging by 80% in 15 minutes

AC charging in eight hours

curb weight of 1,200 kg

APEX è riuscita a fare un mezzo miracolo anche dal punto di vista dei pesi, senza superare i 1.200 kg batteria compresa (e da solo un pacco batteria da 90 kWh pesa 550 kg) anche grazie al massiccio uso della fibra di carbonio. APEX promette anche un'esperienza di guida fuori dal comune, provarla però vi costerà 165.000 euro, o almeno è questo il prezzo di listino. L'arrivo sul mercato è previsto per il quarto trimestre del 2022. La sfida alla nuova Roadster di Tesla è lanciata.