Svelata la nuova Nissan Qashqai 2024: il C-SUV più amato si aggiorna dentro e fuori

E' stata ufficialmente svelata la nuova Nissan Qashqai 2024, una delle C-SUV più vendute in Italia. Si tratta del classico aggiornamento di “metà carriera”, che rivede esterni, interni e motorizzazioni.



La nuova Nissan Qashqai era stata lanciata sul mercato nel 2021 e a tre anni da quella data, dopo le prime foto del restyling risalenti allo scorso agosto, è tempo di un corposo facelift che rivede il frontale: dopo anni di classica mascherina V-Shape a trapezio rovesciato, lascia spazio ad una griglia differente, in linea con i nuovi design e in stile 3D, richiamando comunque la vecchia versione. La novità maggiore si ha nei fari, con la forma a boomerang per le luci diurne, con tanto di proiettori a LED. Sul retro, invece, le fanalerie sono di fatto le stesse del modello 2021, ma con diverse grafiche a seconda dell'allestimento.



Novità sono previste anche negli interni, dove troviamo elementi inediti in quanto a sedili, plancia e finiture. Il tutto ovviamente è collegato al tipo di versione scelta. Interessante la dotazione tecnologica, a cominciare dal sistema Around View Monitor dotato di quattro telecamere che permettono una visuale migliorata con maggiori angolature. C'è anche la funzione “cofano invisibile” che permette, tramite una ricostruzione grafica e digitale, di sapere in maniera precisa dove si trovano le ruote e ciò risulta essere molto importante durante le manovre, ad esempio in fase di parcheggio. Presente anche la Driver Assist Custom Mode, in grado di regolare gli ADAS, i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, a seconda del proprio stile di guida, attraverso un proprio profilo personale che si carica all'accensione della vettura. L'infotainment della nuova Nissan Qashqai integra i servizi Google, a cominciare da Play, Maps e Assistant, quest'ultimo attivabile tramite la frase classica “Hey Google”. E' prevista comunque anche la connessione con Apple CarPlay in modalità wireless, e si può utilizzare anche l'assistente vocale della Mela Siri.



Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, restano le stesse già presenti in gamma, a cominciare dal 1.3 turbo benzina mild hybrid con potenze di 140 e 158 cavalli, fino all'E-Power che unisce elettrico a benzina ad alta efficienza, con autonomie importanti. Non è ancora tempo invece per la Nissan Qashqai elettrica che uscirà solo con la nuova generazione, e che secondo i giapponesi avrà lo stesso prezzo della termica.



Infine, per il prezzo: non è stato ancora comunicato il nuovo listino ma dovrebbe rimanere tutto sommato invariato o simile alla versione attuale. Ricordiamo che la Nissan Qashqai è oggi in vendita a partire da circa 28 mila euro nel modello di ingresso.

Su Ma-Fra, Trattamento 3in1 Tessuti, Deterge e Smacchia Tessuti Del è uno dei più venduti di oggi.