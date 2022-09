Svelata a Misano la nuova Ducati Streetfighter V4 Lamborghini in edizione limitata

Cosa accomuna due grandi aziende italiane come Ducati e Lamborghini? Di sicuro l'appartenenza allo stesso Gruppo Volkswagen ma non solo, anche una passione smodata per la sportività, il lusso e la bellezza. Il talento di queste due realtà è stato ora "fuso" insieme per dar vita alla nuova Ducati Streetfighter V4 Lamborghini.

La nuova Ducati Streetfighter V4 Lamborghini rappresenta un'edizione numerata da 630+63 esemplari ispirata alla superperformante Lamborghini Huracàn STO che abbiamo guidato di recente. Anzi, per saperne di più sulla supersportiva di Sant'Agata Bolognese abbiamo visitato la linea produttiva della Lamborghini Huracàn. Tornando alla moto in oggetto, alla base del progetto c'è una Panigale V4 S 2023, i cerchi forgiati esclusivi derivano direttamente dal design Lamborghini, inoltre son stati ridisegnati parafango anteriore, cover serbatoio, puntale e codino, tutti componenti specifici che richiamano dettagli presenti sull'auto.

Le pedane pilota regolabili e le leve freno e frizione sono state alleggerite, realizzate in collaborazione con Rizoma, paratacchi, tampone sella e cover del dashboard e del commutatore d'accensione sono inoltre realizzati in una speciale fibra di carbonio, la stessa utilizzata per i componenti della carrozzeria. Infine la Ducati Streetfighter V4 Lamborghini è impreziosita da un silenziatore di scarico Akrapovič in titanio con fondello in fibra di carbonio. I 630 esemplari saranno realizzati nei colori Verde Citrea e Arancio Dac, mentre i 63 modelli aggiuntivi avranno la denominazione Speciale Clienti, saranno infatti disponibili solo per 63 clienti Lamborghini.

Sul fronte della potenza, la nuova Ducati Streetfighter V4 Lamborghini monta un motore Desmosedici Stradale da 1.103 cm3 da 208 CV, caratterizzato da un albero controrotante, una distribuzione desmodromica a quattro valvole per cilindro e ordine degli scoppi Twin Pulse di derivazione MotoGP. Su Ducati Streetfighter V4 Lamborghini il motore è caratterizzato dalla frizione a secco, così come sulle Ducati MotoGP e Superbike. Il peso in ordine di marcia è contenuto in 197,5 kg.

Per completare il look si potrà avere anche casco, giubbotto e tuta in pelle in edizione limitata. Svelata in occasione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2022, al Marco Simoncelli World Circuit, la Ducati Streetfighter V4 Lamborghini sarà consegnata ai clienti a partire da aprile 2023.