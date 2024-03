Svelata la nuova Kia K4, la berlina futuristica che sembra elettrica ma non lo è

Con la Kia EV6 e la Kia EV9 provata in anteprima al lancio, il marchio coreano ha fatto capire al mondo cosa fosse in grado di fare con crossover e SUV elettrici. Prossimamente vedremo anche prodotti più compatti come la EV3, oggi però è il giorno della nuova Kia K4: guardate che spettacolo!

Alla line-up di Kia mancava senza dubbio una berlina pura e cruda, in stile IONIQ 6 per rimanere all’interno dello Hyundai Motor Group, capace in qualche modo di raccogliere l’eredità della Proceed. Eccoci accontentati dunque, con il brand che ha appena svelato la K4 in previsione del Salone di New York - dove sarà esposta il 27 marzo. Purtroppo Kia non ha rilasciato dettagli tecnici, possiamo però ammirare il design esterno e interno della vettura. Design realizzato seguendo i canoni dell’Opposites United, filosofia ormai cardine di Hyundai e Kia.

"Ogni profilo, ogni angolo e ogni particolare di K4 sono stati attentamente progettati e realizzati per rispecchiare la filosofia di design di Kia Opposites United, unendo superfici elaborate ma pulite con dettagli tecnologici in un insieme audace e armonico. Ogni particolare sublima ulteriormente la stretta relazione del brand con il design" ha detto Karim Habib, vicepresidente esecutivo e capo di Kia Global Design. Sia all’anteriore che al posteriore la K4 si fa notare per via di firme luminose uniche, che si sviluppano sia in orizzontale che in verticale.

L’abitacolo è invece sorprendentemente pulito, con un triplo schermo in stile Kia EV9 (tra quadro strumenti e infotainment troviamo un terzo display per la gestione della climatizzazione) pochi pulsanti ma ragionati, un tunnel centrale in stile tradizionale con un generoso selettore di marcia. Il nome suggerisce che non si tratterà di un veicolo 100% elettrico, molto più probabile ibrido.

Tornando invece all'elettricità, la prossima novità in casa Kia dovrebbe essere l'EV3, già fotografato nella neve durante i test invernali.

