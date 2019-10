Svelata su Instagram la misteriosa McLaren BC-03 da 1.150 CV?

Quasi un anno fa MaLaren ha annunciato un nuovo progetto del suo reparto MSO, ovvero McLaren Special Operations, una supercar a edizione limitata con nome in codice BC-03 (Bespoke Commission 03). Della vettura poi abbiamo saputo poco e nulla, nelle ultime ore su Instagram però qualcuno potrebbe aver svelato l'aspetto.

Parliamo di sei immagini a bassa risoluzione, una di una vettura reale, cinque di rendering di buona qualità, appartenenti a quanto pare proprio alla misteriosa BC-03. Le linee che si possono vedere dalle foto indicano un aspetto non troppo lontano dalla McLaren Senna, a sua volta ispirata liberamente al best seller 720S.



Se le foto "originali" sono state caricate dall'account Instagram SuperCarPress, anche CarDesignWorld ha voluto dire la sua, lanciando la notizia dei cavalli dell'auto: ben 1.150, con le unità di produzione limitate a soltanto 5. Sarà dunque una vettura estremamente rara e allo stesso tempo potente, McLaren però non ha voluto commentare né le foto, né le altre informazioni trapelate.



Raggiunta da TheDrive, la compagnia ha dichiarato: "McLaren Special Operation (MSO) lavora a molti progetti diversi per clienti unici, non commentiamo nulla a proposito di questi progetti o le loro speculazioni". In parole povere c'è ancora da aspettare per saperne di più...