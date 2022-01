Svelata la GMA T.33: la nuova creatura di Gordon Murray col V12 da oltre 11000 giri

In un mondo che si dirige verso il silenzio della mobilità elettrica e su potenze nell’ordine delle migliaia di cavalli, le vetture del famoso designer Gordon Murray a prima vista possono sembrare delle prese in giro, perché sono esattamente l’opposto: non raggiungono i 1000 CV e urlano come nessun’auto ha fatto mai. Scopriamo quindi la T.33.

A differenza della T.50, l’auto a tre posti erede della McLaren F1, la T.33 è una vettura più standard, se possiamo considerare standard una vettura che monta un V12 capace di raggiungere gli 11.100 giri/min. Il corpo vettura è apparentemente più semplice, perché è privo della ventola montata sul posteriore – elemento che caratterizza la T.50 - e ha un design che coniuga alla perfezione tecnologia moderna con le linee morbide delle auto sportive anni ‘60.

Il telaio è un monoscocca in fibra di carbonio che utilizza la tecnologia iStream progettata da Gordon Murray stesso, che utilizza anche una cellula di sicurezza per gli occupanti con tecnologia derivante dalla Formula 1. Questo contribuisce a contenere la massa dell’auto, che ferma l’ago della bilancia ad appena 1090 kg. Dietro ai sedili, in posizione centrale, si trova il cuore pulsante del mezzo, ossia il motore aspirato Cosworth V12 da 3.9 litri, lo stesso montato sulla T.50, ma in questo caso lievemente limitato, con una potenza che si ferma a “soli” 615 CV con una coppia massima di 451 Nm, e un limitatore posto a 11.100 giri, 1000 in meno rispetto alla sorella maggiore.

Parlando del propulsore, Gordon Murray si è espresso affermando che: “Il motore è il cuore e l'anima di ogni supercar. E per garantire la perfezione di guida, deve essere personalizzato e deve essere normalmente aspirato. Siamo stati fortunati ad avere il più grande V12 del mondo del T.50 come punto di partenza. Tuttavia, nulla è stato dato per scontato e nessuna parte è stata trasferita automaticamente senza la dovuta diligenza e considerazione... Numerosi sistemi e componenti sono stati riprogettati e riprogettati per perseguire l'eccellenza e siamo fiduciosi al 100% che GMA.2 V12 fornisce l'abbinamento perfetto per le caratteristiche di guida della T.33”.

La potenza si scarica sulle ruote posteriori attraverso un cambio manuale Xtrac a sei rapporti, aiutato da un differenziale a slittamento limitato Salisbury, ma su richiesta si può avere anche un velocissimo cambio automatico a 6 marce con sistema IGS (Instantaneous Gearchange System), che secondo la casa è il cambio più veloce che si sia mai visto su una supercar.

La T.33 può contare su un sistema di sospensioni realizzato su misura per lei, con doppi bracci oscillanti su entrambi gli assi, con il posteriore arricchito dal sistema IASM (inclined Axis Shear Mounting), che vede la sospensione montata direttamente sulla scatola della trasmissione. Lo sterzo a cremagliera utilizza l’assistenza idraulica al posto di quella elettrica, per fornire il massimo feedback al guidatore grazie anche ad un set di ruote basato su cerchi in alluminio forgiato da 19 pollici all’anteriore e 20 pollici al posteriore, che calzano pneumatici Michelin Pilot Sport 4 S, con misura 235/35 e 295/30, rispettivamente per l’avantreno e il retrotreno. Dietro ai cerchi si cela invece l’italianissimo impianto frenante Brembo con dischi in materiale carbo-ceramico e pinze monoblocco a 6 pistoncini.

Il design è pulito e organico, una caratteristica sempre più rara nelle sportive attuali, con linee morbide ispirate alle vetture degli anni ‘60. Il tetto in vetro è l’elemento che ha richiesto più tempo per la progettazione e al di sopra di esso c’è una presa d’aria che è incernierata direttamente sul motore. Il design è semplice ma l’aerodinamica è stata curata con attenzione. Tutto si nasconde nel sottoscocca per non rovinare la linea, mentre l’unico elemento mobile è lo spoiler posteriore, che può azionarsi in maniera autonoma oppure su comando del pilota.

Infine, bisogna precisare che la T.33 è omologata per circolare in tutto il mondo, e ne verranno costruite soltanto 100 unità, con un prezzo di circa 1.37 milioni di sterline (circa 1,65 milioni di euro).