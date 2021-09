Svelata la FV Frangivento Sorpasso GT3, è stravagante e cattivissima

Nello scorso aprile vi abbiamo parlato della supercar torinese FV Frangivento Sorpasso Stradale; senza dubbio prometteva bene, con un design originale e ben 610 CV a disposizione, provenienti da un V10 aspirato. Nell'annuncio si accennava anche ad una versione estrema, la GTXX.

Oggi vengono tolti i veli dal mostro torinese. In un evento in Costa Azzurra è stato presentato il primo esemplare, battezzato Sorpasso GT3 e commissionato dal cardiochirurgo di fama mondiale Abdallah Raweh. Ospite della presentazione il noto motociclista Loris Capirossi.

La personalizzazione è totale, a partire dalle cifre che seguono la sigla "GT". L'acquirente viene coccolato per trenta giorni dai due servizi offerti dall'azienda: Programma Sviluppo e Programma Ego. Dopo una serie di confronti con progettisti, designer e stilisti viene definito l'esemplare perfetto per il futuro proprietario.

Nel caso della Sorpasso GT3 domina il tema del bicolore, rosso e nero si danno la staffetta sia nella carrozzeria che negli interni. Ci chiediamo se Raweh, che lavora anche a Milano, sia tifoso dell'AC Milan. L'auto è realizzata completamente in fibra di carbonio e i pregiati rivestimenti dell'abitacolo sono frutto della collaborazione con lo storico atelier Mario Levi Group.

Nel caso della GT3, il V10 da 5,2 litri è dotato di un doppio compressore volumetrico, che ne aumenta la potenza fino a quota 880 CV. La trazione è di tipo integrale e le prestazioni promesse sono da urlo: scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e velocità massima di 345 km/h. Il prezzo non è stato comunicato, ma ci aspettiamo una cifra a sei zeri. La FV Frangivento Sorpasso GT3 non è un concept ma una vettura completa e finita, già nelle mani del cliente. A proposito, auguriamo al dottor Abdallah Raweh buon divertimento con la sua nuova scintillante supercar.

Mentre la Sorpasso si avvia alla fase di produzione aspettiamo con trepidazione novità sulla supercar umbra Pambuffetti PJ-01, anch'essa dotata di un 10 cilindri a V.