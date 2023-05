Finalmente svelata l'estrema Alpine A110 che correrà la Pikes Peak: 500 CV e 950 kg

Sul finire di aprile Alpine ha annunciato la sua partecipazione alla Pikes Peak International Hill Climb 2023, aggiungendosi quindi ad un ricchissimo gruppo di partecipanti che quest’anno renderanno la famosa hill climb una delle migliori edizioni di sempre. E finalmente, Alpine ha tolto i veli dall’A110 che taglierà il traguardo tra le nuvole.

A dire il vero, il look finale della Alpine A110 Pikes Peak era stato mostrato in forma digitale, ma le ultime immagini pubblicate dal brand d’oltralpe mostrano l’auto reale, per di più in azione tra le curve francesi durante i test di sviluppo a bassa quota, prima di volare in Colorado, dove i giochi si faranno duri viste le altitudini che caratterizzano la Pikes Peak.

E tra le montagne arancioni della famosa hill climb, questa speciale Alpine A110 sarà un vero spettacolo da vedere, con la sua livrea bicolore che nella parte frontale utilizza l’iconica tinta azzurra ma in versione cromata. Di primo acchito può sembrare molto simile all’Alpine A110 di serie, ma uno sguardo più attento noterà le enormi appendici aerodinamiche, che da lontano si notano meno vista la tinta nera, ma da vicino lasciano presagire quanti chili di downforce siano pronte a generare.

Aerodinamica a parte, la base tecnica di partenza dell’A110 Pikes Peak è la versione A110 GT4 Evo, che è stata ulteriormente alleggerita e potenziata: l’ago della bilancia si ferma a 950 kg, mentre la potenza del 4 cilindri da 1.8 litri sale a quota 500 CV - quasi il doppio rispetto ai 300 CV della versione stradale - ed è stato tarato per dare il meglio in alta quota.

Ricordiamo infine che l’auto verrà guidata dal pilota Raphael Astier, che ha già siglato un record di classe nella categoria Pikes Peak Time Attack 1 e che è pronto a dare il meglio nell’edizione 2023: “Abbiamo testato per tre giorni in Francia e i risultati sono stati estremamente positivi. L'auto è molto agile e facile da guidare. Il telaio aderisce al terreno, il motore sembra promettente e la perdita di peso rende l'Alpine ancora più dinamica di quanto non sia già naturalmente. Sembra molto leggero e reattivo, con uno sterzo molto diretto e nessun ritardo nel cambio di marcia. Ora dobbiamo confermare questo buon feeling su altre strade e altezze, ma il nostro debutto è stato più che positivo e sono fiducioso”.