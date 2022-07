Svelata Audi RS7 Exclusive Edition 2022: disponibile in sole 23 unità

Lo scorso giugno abbiamo avuto l’occasione di vedere la nuova Audi A6 Avant e-tron concept nel contesto della Milano Design Week, ma non è l’unica novità Audi dell’estate 2022: nelle scorse ore è stata svelata la Audi RS7 Exclusive Edition 2022 in tiratura limitata di sole 23 unità, e che prezzo!

L'Audi RS7 Exclusive Edition 2022 offre agli acquirenti un mix di velocità e stile con la sua vernice effetto perla Mamba Black e il pacchetto Carbon Optic che utilizza fibra di carbonio per lo spoiler anteriore, le calotte degli specchietti e il diffusore posteriore. Le ruote sono da 22 pollici con design a cinque razze a "V" e finitura antracite, e hanno dischi freno in ceramica con pinze blu.

Spostandosi negli interni, troviamo sedili neri con cuciture Sepang Blue e pacchetto Audi Exclusive che arriva fino ai braccioli delle portiere, ai pannelli delle portiere superiori, al rivestimento della console centrale e alla parte superiore del cruscotto. Insomma, come comprenderete si tratta di un pacchetto dal giusto equilibrio tra eleganza e sport. Ma sotto il cofano cosa si trova? Il classico V8 biturbo da 4,0 litri della RS7 capace di arrivare a 591 cavalli e 800 Nm di coppia; su strada e in pista arriva a 100 km/h in 3,5 secondi e alla velocità massima di 306 chilometri orari.

Venendo al prezzo, l’Audi RS7 Exclusive Edition 2022 parte da circa 166.000 Dollari; per confronto, il prezzo base della normale RS7 del 2022 è di circa 120.000 Dollari. Purtroppo non sono noti i termini della disponibilità, ergo dove approderà e quando esattamente, ma è stato stabilito un approdo nelle showroom verso fine estate 2022.

Gli amanti delle corse e di Audi, nel mentre, possono godersi la sfida tra Audi Quattro S1 e Audi R8.