SV Rover, il Land Rover extra large con 1.100 cavalli e che costa 1,5 milioni di dollari

La nuova SV Rover di Scarbo Vintage è un potente (e costoso) SUV con forti richiami al passato: l'azienda produttrice, famosa per aver realizzato il famoso "Hoonipigasus" di Ken Block, offre ora un fuoristrada su misura che fonde l'anima di Land Rover con prestazioni straordinarie, il tutto al prezzo di 1,5 milioni di dollari.

SV Rover è disponibile in due varianti di propulsione: una dotata di un potente motore V8 sovralimentato montato centralmente e l'altra alimentata da un sistema di trazione elettrica a batteria. La versione V8, abbinata a un cambio automatico a otto velocità con leve del cambio, eroga una potenza impressionante di 1.100 cavalli, con un serbatoio del carburante da 246 litri. La variante elettrica, alimentata da una batteria agli ioni di litio da 75 kWh, offre una potenza di 1.006 CV.

Per affrontare le sfide del fuoristrada, la SV Rover è dotata di sospensioni pushrod interna che offrono un'escursione della ruota anteriore e posteriore di ben 76 centimetri. Il veicolo è dotato di sistema di trazione selezionabile a due o quattro ruote motrici, una scatola di trasferimento con gamma alta e bassa e differenziali bloccabili sia anteriori che posteriori.

Le generose dimensioni dei pneumatici da 40 pollici, montati su ruote forgiate da 20 pollici, e l'utilizzo di sospensioni pneumatiche con controllo dell'altezza regolabile garantiscono prestazioni impeccabili su terreni accidentati. La SV Rover è anche dotata di un sistema di sterzatura a quattro ruote di serie, unito a un sistema frenante Brembo a sei pistoncini con rotori in carbonio-ceramica da 400 mm.

All'interno dell'abitacolo, è presente un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un sistema di infotainment centrale da 12,8 pollici, circondati da materiali pregiati come l'Alcantara e dettagli in alluminio billet. Oltre ai comfort standard come il pulsante di avviamento, i controlli del clima e gli alzacristalli elettrici, l'abitacolo offre anche spazio di carico supplementare dietro i due posti anteriori.

Ogni SV Rover verrà prodotta solo su specifica ordinazione presso Scarbo Vintage, e secondo quanto riportato dalla Motor Authority, il prezzo base per questo esclusivo veicolo è di 1,5 milioni di dollari. Concludiamo con una notizia che ha dell'incredibile: con il giusto metodo, per rubare un Range Rover, bastano soli 120 secondi. Il marchio ha un evidente problema con la sicurezza dei propri SUV a tal punto che le compagnie assicurative hanno alzato notevolmente gli importi delle tariffe in Gran Bretagna.