Suzuki Vison GT debutta in GT7: la roadster col cuore Hayabusa e tre motori elettrici

Se mettiamo da parte tutte le particolarità ludiche che hanno reso celebre la serie Gran Turismo, c’è un aspetto che attira sempre la nostra attenzione, ossia le auto Vision GT, vetture create appositamente dai costruttori per il videogioco di Polyphony Digital. L’ultima aggiunta è la Suzuki Vision GT, che purtroppo rimarrà soltanto virtuale.

In pratica è la discendente della Suzuki GSX-R/4 Concept del 2001, e infatti anche la Vision GT sotto al cofano monta un motore termico derivato dal mondo delle due ruote, ma invece di avere il propulsore della GSX-R 1000 come il prototipo, questa monta l’unità da 1300 cc della leggendaria Hayabusa, a cui vengono affiancati tre motori elettrici, due all’anteriore e uno sull’asse posteriore, così da donarle la trazione integrale.

Con questo powertrain, la spider nipponica eroga una potenza totale di 432 CV e 610 Nm di coppia, con un regime di rotazione che sfiora i 10.000 giri/min, che devono muovere un peso di soli 970 kg, rendendola di fatto una furia da scatenare sulle strade e sui circuiti del racing game giapponese.

Il corpo vettura è dannatamente corto e agile, al punto da sembrare una Swift privata del tetto, con i gruppi ottici anteriori che invece assomigliano allo sguardo incattivito delle Nissan Skyline GT-R R35. Come detto in apertura, questo modello non vedrà mai la luce del sole, ma la casa nipponica ne costruirà comunque un modello da esibire ad esempio al prossimo Tokyo Auto Show, magari da affiancare alla Suzuki Misano EV Concept creata dagli studenti dello IED di Torino.

La Suzuki Vision GT fa il suo debutto in-game assieme ad altri due veicoli e per maggiori informazioni vi rimandiamo al nostro articolo dedicato a tutte le novità dell’update gratuito 1.15 di Gran Turismo 7.