Suzuki Vertical Winter Tour 2020, la 4x4 Hybrid ti raggiunge sulla pista da Sci

Arriva il Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020, una manifestazione interinante che vede la partecipazione di Radio Deejay. Si parte nel fine settimana del 28, 29 e 30 dicembre da Cervinia (AO), poi ben sette tappe: le località sciistiche italiane più amate, per un totale di 17 giorni di eventi.

Musica, spettacolo e ovviamente le quattro ruote della casa automobilistica giapponese. Ogni tappa vedrà la comparsa di un Vertical Village, dove a fare da padrona di casa sarà Suzuki. Sarà possibile provare le 4X4 AllGrip e Hybrid su dei percorsi studiati nei minimi dettagli per permettere alle due di dare sfoggio di tutta la loro funzionalità, per un'esperienza di guida assolutamente divertente.

Ogni Vertical Village si svilupperà su 700 metri quadri, e non mancheranno stand con giochi, quiz, musica e dj set.

Ogni giorno si parte alle 9, con i protagonisti di Radio Deejay sul palco del Vertical Village.

Queste le date:

28, 29 e 30 Piazzale Cretaz, Cervinia (AO)

1 e 2 febbraio, Ski Area Tognola, San Martino di Castrozza (TN)

8 e 9 febbraio, Loc. Pizzalto, Roccaraso (AQ)

15 e 16 febbraio, Campo Smith, Melezet, Bardonecchia (TO)

22 e 23 febbraio, La Conca, Prato Nevoso (CN)

29 febbraio e 1 marzo, Ski Area Belvedere, Canazei Val di Fassa (TN)

7 e 8 marzo, Mottolino, Livigno (SO)

14 e 15 marzo, Loc. Bec De Roces, Arabba (BL)

Inutile dire che, come in ogni evento dei brand automotive che si rispetti, ci sarà anche merchandising in regalo a volontà, oltre che diverse degustazioni.