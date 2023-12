Suzuki SWIFT Sport 2024, ecco il render della versione a 3 porte

Sì, sognare è ancora possibile. E allora ecco un sensazionale render che mostra la Suzuki SWIFT Sport 2024 in una veste a dir poco speciale (e nostalgica), vale a dire a tre porte, un formato sempre più raro.

Attualmente, anche la nuova versione per l'anno che sta per cominciare (Suzuki presenta la nuova SWIFT 2024 con Apple CarPlay e Android Auto wireless) è dotata esclusivamente di cinque porte. Nonostante sia una vettura compatta due volumi, che già in passato ha provato l'ebrezza di diminuire il numero delle proprie portiere, per lei non sono possibili alternative. Il motivo? Le auto a tre porte oggi vendono poco, ma molto poco...

Un dettaglio di cui tenere conto, considerando anche il fatto che attualmente la Casa giapponese non sta vivendo un periodo così florido. Come riportato da Autoevolution (che ha anche mostrato per prima il rendere della SWIFT Sport a 3 porte), lo scorso anno Suzuki ha esportato in Europa 29.873 unità, nulla in confronto agli anni precedenti: 59.217 nel 2021 e 51.134 nel 2020.

Dunque l'obiettivo per Suzuki, che adesso sta lavorando alla sua prima EV (La prima elettrica Suzuki si chiama eVX: c'è anche la supercompatta eWX) rimane quello di ascoltare quanto più possibile le necessità degli automobilisti; e oggi gli automobilisti (soprattutto qui in Europa) sono alla ricerca di comfort e utilità, dunque di crossover. E i dati del mercato parlano chiaro.

Comunque sia, nonostante il periodo no per le compatte sportive a tre porte (icone dell'automobilismo del 2000), l'artista ungherese X-Tomi Design ha voluto dare forma, o perlomeno immagine, alla Suzuki SWIFT Sport 2024 in versione "vecchio stampo". E sì, forse così sembra molto ma molto più carina.