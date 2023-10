La nuova Suzuki Swift 2024 svelata in anteprima

In occasione del prossimo Japan Mobility Show 2023 Suzuki ha condiviso alcune novità per quanto riguarda la nuova generazione della city car Swift prevista per il 2024. Questa nuova iterazione conserverà alcuni elementi familiari in termini di stile e proporzioni, ma sarà essenzialmente una versione completamente rinnovata.

La carrozzeria sarà completamente ridisegnata con linee più curve, con una griglia anteriore a nido d'ape a forma di bocca di pesce, nuove unità di illuminazione a LED e una livrea bicolore. Suzuki ha dichiarato che la nuova Swift è stata sviluppata con l'obiettivo di portare divertimento nella vita quotidiana dei proprietari, il focus dell'azienda verte sulle esperienze di guida piacevoli. La nuova Suzuki Swift sarà inoltre dotata di un insieme di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

Sul piano della motorizzazione, sebbene Suzuki non abbia ancora rivelato la cilindrata esatta del motore, sembra che potrebbe trattarsi di un'evoluzione del motore a benzina ibrido da 1,2 litri che attualmente alimenta il modello esistente. Questo motore potrebbe essere progettato per offrire una maggiore efficienza e prestazioni ottimizzate per la guida urbana. Ricordiamo che Suzuki ha intenzione di lanciare ben 5 veicolo elettrici nel 2024 in Europa.

Infine, Suzuki ha annunciato anche una versione sportiva della Swift sempre per il 2024. Si prevede che la nuova variante sportiva non sarà disponibile prima della fine del prossimo anno, il che suggerisce che ci potrebbero essere ulteriori sviluppi e aggiornamenti interessanti in arrivo. Chissà se in occasione del Japan Mobility Show di quest'anno avremo la possibilità di dare uno sguardo in più al nuovo veicolo completamente elettrico di Suzuki.