Suzuki si dà allo sviluppo di auto volanti: no, non è uno scherzo

Anche secondo i colossi del settore automotive il futuro non è solo elettrico, ma anche “volante”: per esempio, Hyundai è certa che le auto volanti arriveranno entro il 2030. A supportare questa idea è anche Suzuki che, giusto in queste ore, ha annunciato la partnership con SkyDrive per sviluppare e produrre le prime auto volanti.

Il comunicato stampa pubblicato da SkyDrive Global in collaborazione con Suzuki parla chiaro: l’accordo tra le parti prevede attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione di VTOL elettrici nel prossimo futuro: “SkyDrive e Suzuki prenderanno in considerazione la possibilità di collaborare in aree di business e tecnologia che includono ricerca e sviluppo tecnologico, pianificazione di sistemi di produzione e produzione di massa, sviluppo dei mercati esteri con un focus iniziale sull'India e promozione degli sforzi per raggiungere la neutralità del carbonio. SkyDrive mira a iniziare il servizio di aerotaxi durante l'Esposizione Universale del 2025 a Osaka, in Giappone, nonché ad avviare il servizio in altre regioni del Giappone”.

L’obiettivo iniziale sarà quindi il mercato indiano, scelta data dalla quota di mercato controllata da Suzuki nel paese. La prima manifestazione effettiva dei loro sforzi, tuttavia, dovrebbe avvenire nel 2025 a Osaka durante l’EXPO con un servizio aerotaxi, per poi lanciare ufficialmente il servizio stabile nella terra del Sol Levante nei mesi seguenti all’evento.

Nel mentre continua la spinta alle auto elettriche che, purtroppo, dopo l’invasione russa vedranno un aumento nei costi.