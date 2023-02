Suzuki pronta a lanciare 5 auto elettriche entro il 2024 in Europa: il piano

Mentre la maggior parte dei marchi automotive europei e americani ha già fatto uscire sul mercato diversi modelli totalmente elettrici, in Giappone le cose vanno ancora a rilento, ora però Suzuki vuole accelerare sull’elettrificazione.

Maruti Suzuki ha già presentato all’Auto Expo 2023 di Delhi in India il suo primo veicolo totalmente elettrico: si chiama Suzuki eVX e si tratta soltanto del primo passo di un piano di elettrificazione più ampio - ora svelato dal marchio giapponese. Suzuki ha infatti ufficializzato l’uscita di 6 vetture elettriche già nell’anno fiscale 2023 in Giappone (20% del mix totale), altrettanti EV usciranno in India nel 2024 per un 15% del mix. In Europa vedremo la fetta più grande: nel 2024 avremo 5 nuove auto elettriche Suzuki e rappresenteranno l’80% del mix delle motorizzazioni. Non conosciamo ancora con esattezza i modelli in sviluppo, dalle immagini pubblicate dal colosso giapponese però possiamo immaginare una nuova micro-car per la città, un SUV-Crossover, un fuoristrada (dovrebbe essere il nuovo Vitara elettrico), due SUV Full Size.

Assieme alle vetture solo elettriche, Suzuki ha intenzione di sviluppare anche nuovi motori ibridi per mini-veicoli e vetture compatte da combinare alle soluzioni Full Electric (immaginiamo che questi modelli siano parte del 20% del mix europeo retante). Suzuki continuerà in ogni caso a offrire motorizzazioni a combustione interna a zero emissioni alimentati da CNG (metano), biogas e carburanti misti a etanolo.

Suzuki pensa anche di lanciare nel 2024 un motoveicolo elettrico per permetterci di andare al lavoro o a scuola a zero emissioni. Entro il 2030 Suzuki farà uscire 8 nuovi modelli a due ruote, due di questi fra l’altro saranno elettrici.