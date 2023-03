Suzuki presenta la Jimny Heritage: un'edizione limitata dal look retro

Quando si parla di auto in versione speciale si pensa a vetture costose o supecar (guardate il ritorno della BMW 3.0 CSL “Batmobile”), ma in realtà anche una piccola icona dell’automobilismo può diventare un oggetto da collezione, come la Suzuki Jimny Heritage, un’edizione limitata del piccolo fuoristrada giapponese.

Purtroppo va detto subito che questa bellezza in miniatura è destinata al solo mercato australiano, ma gli appassionati della Jimny nella terra dei canguri avranno comunque il loro bel da fare per portarsela a casa, dato che verrà prodotta in un’edizione limitata di soli 300 esemplari, ognuno con un prezzo di 33.490 dollari australiani (circa 21.000 euro).

La Jimny Heritage nasce sull’allestimento più ricco GLX, ma aggiunge i paraspruzzi in tinta rossa dietro alle ruote anteriori e posteriori, mentre sulla carrozzeria adotta una livrea inedita dal gusto retro con diverse linee in tinta arancione e rossa, che faranno contrasto con una delle quattro colorazioni disponibili, ovvero Black Pearl, Jungle Green, White o Medium Grey. La vettura monta cerchi in lega da 15 pollici ed è disponibile soltanto con cambio manuale e trazione integrale (date un'occhiata a questa sfida in fuoristrada tra la Suzuki Jimny e l'Hummer H2).

Essendo la versione più rifinita anche la dotazione di bordo è piuttosto ricca, dunque non mancano luci diurne a LED, fendinebbia, camera di parcheggio posteriore, sistemi di assistenza alla guida come l’avviso di allontanamento di corsia e la frenata d'emergenza autonoma, mentre all’interno c’è sistema di infotainmen con schermo da 7 pollici che supporta Andorid Auto e Apple CarPlay, volante in pelle, navigatore e climatizzatore.