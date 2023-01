Il 4x4 Suzuki diventa elettrico: ufficiale la eVX che anticipa la Vitara

E' stato presentato oggi presso l'Auto Expo 2023 di Delhi in India, il nuovo concept di Suzuki denominato eVX. Si tratta di una vettura che, come facilmente intuibile, sarà completamente elettrica e che arriverà sul mercato nel 2025.

"Sono lieto di presentare eVX – le parole di Toshihiro Suzuki, presidente di Suzuki, in occasione della presentazione mondiale del nuovo concept - il nostro primo EV strategico a livello globale. Per il Gruppo Suzuki – ha continuato - affrontare il problema del riscaldamento globale è una priorità. Stiamo promuovendo una serie di misure a livello mondo per ridurre le emissioni di CO2”. Il boss del noto marchio giapponese ha quindi aggiunto e concluso: “Suzuki continuerà a fornire prodotti di valore ai nostri clienti in tutto il mondo, ottimizzandoli per seguire il loro modo di vivere e di guidare”.

Dopo le anticipazioni di fine anno circa un nuovo SUV totalmente elettrico di Suzuki, è stato finalmente svelato il concept che andrà ad anticipare le linee della futura Vitara, fuoristrada fra i più venduti e amati nel settore. eVX combinerà il DNA 4x4 dell'azienda con le caratteristiche dei veicoli elettrici più recenti: l'azienda ha voluto puntare sulla trazione integrale con una motorizzazione elettrica di modo che il cliente Suzuki possa continuare a vivere la classica esperienza di guida dello stesso brand, una scelta senza dubbio condivisibile che non snatura l'anima dell'auto giapponese. Il design prenderà spunto dallo 'stile Suzuki', di modo che lo stesso SUV compatto sia facilmente riconoscibile, anche se non mancheranno delle novità. Il nuovo SUV appare infatti massiccio e muscoloso, a cominciare da un muso piatto e un cofano molto alto e squadrato. Belli anche i fari a V con luci a LED oltre alla presenza di una griglia scura. I passaruota sono sporgenti, ed è presente inoltre un rivestimento sulle fiancate che segue il frontale e la coda. Il tetto è spiovente e raccordandosi al parabrezza posteriore inclinato conferisce all'eVX un aspetto senza dubbio sportivo. La Suzuki eVX avrà una lunghezza totale di 4,3 metri con una larghezza di 1,8 e un'altezza di 1,6 metri. La capacità della batteria sarà di 60 kWh per un'autonomia con una ricarica, misurata nel ciclo di guida indiano modificato (MIDC), di 550 chilometri.

Il nuovo SUV si baserà sull'architettura EV sviluppata assieme a Toyota, azienda quest'ultima che venderà una propria versione dello stesso con un nome differente. E chissà che dopo il lancio dell'eVX Suzuki non possa mettere in commercio anche la Vision GT, la roadster elettrica apparsa in GT7.