Suzuki si prepara a lanciare una nuova S-Cross: il B-SUV 4x4 si aggiorna?

La Suzuki S-Cross può sicuramente essere considerata una delle vetture più amate del brand nipponico, per via della sua incredibile versatilità su più terreni. Ebbene chi adora questo modello può gioire perché presto in Europa arriverà una versione aggiornata.

La nuova generazione è stata anticipata dall'account Instagram di Suzuki UK, che ha pubblicato un video in cui vengono mostrati diversi dettagli della nuova S-Cross con la didascalia: "Preparatevi a ricevere alcune eccitanti news". Il reveal internazionale sembra fissato per il 25 novembre prossimo, una data che è fuoriuscita da un altro teaser apparso su sul sito Suzuki in Grecia.

Questa volta la foto teaser recita: "Cross the line", ulteriore segno che la prossima vettura che vedremo sarà proprio la nuova S-Cross 2022. Ricordiamo che l'ultimo aggiornamento della familiare 4x4 è del 2019, quando il marchio nipponico ha aggiunto alla line-up europea la motorizzazione 1.4 Boosterjet con sistema Mild Hybrid a 48 V. Potrebbe dunque essere tempo di un refresh, con il grande pubblico che si aspetta un sistema Suzuki AllGrip Select e un motore 1.4 Turbo. Sapremo tutto il prossimo 25 novembre, sempre che gli indizi disseminati da Suzuki siano corretti.

Nel frattempo fra le migliori auto Suzuki che possiate acquistare adesso c'è di certo la nuova Suzuki ACROSS Plug-in Hybrid gemella di RAV4, auto dotata di Guida Autonoma di Livello 2 come la nuova SWIFT.