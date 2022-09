Suzuki lancia le nuove V-STROM 1050 2023: c'è anche la 1050DE per l'off-road

A 20 anni esatti dal lancio della prima V-STROM, Suzuki rinnova la gamma della V-STROM 1050 annunciando la quarta generazione. Scopriamo dunque le novità della V-STROM 1050 MY2023.

Questa quarta generazione di V-STROM è caratterizzata da due versioni ben distinte: una dal taglio più convenzionale e l'altra dall'inedita predisposizione ai grandi raid all'off road. Debutta infatti la V-STROM 1050DE, pensata per quei motociclisti che vogliono il massimo anche lontani dall'asfalto senza però scendere a troppi compromessi nell'utilizzo quotidiano.

Dotata di un parabrezza corto e fumé, la V-STROM 1050DE si fa notare soprattutto per via del suo pneumatico anteriore da 21 pollici, sormontato da un parafango specifico in tre pezzi. La moto appare più alta della versione standard, grazie a sospensioni con maggiore escursione, la sella infatti arriva a 880 mm di altezza dal suolo.

Il forcellone è più lungo e irrigidito del 10% circa, mentre il manubrio a sezione variabile è più largo di 20 mm. Gli pneumatici scelti da Suzuki per la V-STROM 1050DE sono semi-tassellati a marca Dunlop, nello specifico sono dei Trailmax Mixtour, le pedane inoltre sono state maggiorate in acciaio, la catena di trasmissione rinforzata, abbiamo la possibilità di disattivare l'ABS sulla ruota posteriore e di innestare una nuova modalità G (Gravel).

Più pacata e tradizionale invece la nuova V-STROM 1050, pensata prevalentemente per terreni stradali. Il suo obbiettivo infatti è massimizzare il comfort nel turismo a lungo raggio grazie a cerchi in lega di alluminio (anteriore da 19 pollici, posteriore da 17 pollici) equipaggiati con pneumatici Bridgetsone Battlax Adventure A41, mentre il nuovo e grande cupolino è dotato di un rapido sistema di regolazione in altezza.

Anche la sella del pilota può essere settanta su due livelli differenti. Sul fronte della potenza le nuove V-STROM 1050 sono capaci di erogare più di 107 CV grazie alla più recente evoluzione del bicilindrico a V di Suzuki. Aspettiamo solo di conoscere i prezzi ufficiali per l'Italia, che verranno pubblicati prossimamente.



Se siete alla ricerca di uno scooter, di recente Suzuki ha lanciato due nuovi scooter 125cc per la città.