Suzuki lancia il Finanziamento Black Friday fino al 30 novembre 2020

Solitamente con Black Friday si sottintendono ottime offerte in campo tech e abbigliamento, anche il settore automotive però propone da anni interessanti promozioni. Vi abbiamo già parlato degli sconti 2020 di BMW, oggi invece tocca al nuovo finanziamento Black Friday di Suzuki.

Da domani 26 novembre 2020 e fino al 30 novembre i clienti che acquisteranno un’auto Suzuki potranno sottoscrivere un finanziamento Agos per un importo fino a 50.000 euro (TAN da 1,99% - TAEG massimo 3,67%) senza spese di istruttoria e prima rata a 60 giorni. La promo è cumulabile con le altre promozioni commerciali Suzuki in corso, dunque non preoccupatevi se avete adocchiato un’altra offerta della casa giapponese.

Ogni cliente potrà così usufruire di un piano finanziario sviluppato su un arco temporale compreso fra i 12 e gli 84 mesi, con prima rata a 60 giorni - dunque con il pagamento che inizia nel 2021. Inoltre, il finanziamento Black Friday, grazie all’opzione Cambio rata plus, garantisce una grande flessibilità. Una volta pagate regolarmente le prime sei rate mensili, il cliente può accordarsi con Agos per variare l’importo delle rate stesse e/o la durata del piano di rimborso nei limiti contrattualmente previsti, qualora la sua situazione economica o i suoi desideri dovessero mutare.

L’importo della rata e la durata del piano di ammortamento possono essere variati per un massimo di tre volte nel corso del finanziamento, purché tra una richiesta di variazione e l’altra trascorrano come minimo sei mesi. L’iniziativa è valida su tutta la gamma di Hamamatsu, che a oggi è 100% ibrida e 100% 4x4.