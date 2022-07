Suzuki lancia due nuovi scooter 125cc per muoversi liberamente in città

Anche se sempre più persone stanno scegliendo scooter a trazione elettrica (7 scooter elettrici economici da acquistare col bonus 2022), Suzuki ha deciso di lanciare due nuovi modelli con motore da 125cc: l'Address 125 e l'Avenis 125, disponibili in Europa dal prossimo mese di ottobre 2022.

Entrambi i modelli sono pensati per muoversi agilmente in città, anche se sul fronte del design sono molto diversi fra loro. Ad accomunarli troviamo il motore, identico su entrambi: parliamo di un motore monocilindrico a quattro tempi raffreddato ad aria da 124 cm3 con tecnologia Suzuki Eco Performance (SEP), che bilancia rendimento e prestazioni. Gli scooter infatti hanno un consumo dichiarato di 52,6 km/l secondo il ciclo WMTC.

Entrambi alti da terra 160 mm, l'Address 125 è leggermente più compatto: abbiamo 1.825 mm di lunghezza, 690 mm di larghezza e 1.160 mm di altezza, con 770 mm di altezza della sella. Il peso è di soli 105 kg e il serbatoio è da 5 litri. L'Avenis 125 è invece lungo 1.895 mm, largo 710 mm e alto 1.175 mm, con 780 mm di altezza per la sella, è insomma un pochino più muscoloso e pesa 107 kg, con un serbatoio da 5,2 litri di benzina.

Entrambi hanno freni a disco all'anteriore e a tamburo al posteriore, con un display LCD che rende leggibili le informazioni di marcia in ogni condizione. Certificati Euro 5, entrambi erogano 6,4 kW/8,7 CV con 10 Nm di coppia a 5.500 giri. Non ci resta che attendere il listino ufficiale per l'Italia.

