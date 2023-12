La Suzuki Jimny si veste da leggenda dei rally: meglio Lancia Delta o R5 Turbo?

In occasione del prossimo Tokyo Auto Salon 2024, Suzuki Jimmy si presenterà con abiti molto diversi dal suo solito. Un tuner giapponese chiamato DAMD, ha realizzato un kit carrozzeria per il mini fuoristrada, trasformandolo di fatto in un mezzo pronto per la Dakar.

In onore alla prossima Renault 5, DAMD ha apportato modifiche che richiamano l'estetica della city car francese, tra queste vi sono i fari, la griglia e il radiatore. Le ruote OZ bianche conferiscono un tocco da rally, mentre l'aggiunta dello spoiler posteriore richiama l'ala della storica Renault 5 Turbo.

Se si cerca un look più hardcore, DAMD offrirà anche una versione della Jimny ispirata alla Lancia Delta Integrale. Questa reinterpretazione cattura l'essenza del rally, in particolare quando la storica berlina nostrana faceva da protagonista; sono stati aggiunti gli iconici quattro fari circolari con fendinebbia gialli integrati nel paraurti, oltre a uno spoiler posteriore più ampio (ecco invece qualche informazione sulla nuova Lancia Delta che arriverà nei prossimi anni).

Facciamo notare che queste modifiche sono solamente estetiche, e che il motore all'interno di questi Suzuki Jimmy non è stato in alcun modo alterato. La Suzuki Jimny continua a essere equipaggiata con il suo classico motore a tre cilindri turbocompresso da 63 cavalli.