Questo Suzuki Jimny Turbo ha 200 CV grazie a un nuovo kit

Negli ultimi anni il Suzuki Jimny è diventato una vera e propria icona, un fuoristrada estremamente versatile e abbordabile, che in Europa ha venduto più che bene e continua a incassare ancora oggi. Nel caso in cui le versioni attuali però non siano abbastanza potenti per i vostri gusti, vi presentiamo un nuovo, straordinario kit.

A oggi la versione più venduta del Jimny è di sicuro quella con motore benzina da 1.5 litri e 102 CV di potenza, con 130 Nm di coppia. Un livello prestazionale che può soddisfare la gran parte del pubblico Jimny, anche grazie all'ottima trazione integrale All Grip Pro di Suzuki, che può cambiare la trazione posteriore in 4x4.

Qualcuno però ha ben pensato di aumentare la potenza del Jimny fino a 200 CV, grazie all'utilizzo di un nuovo turbo, una nuova centralina, nuovi iniettori e una pompa della benzina riveduta e corretta. I ragazzi di AutoPlus Sportszentrium hanno inserito anche un inedito (sempre per il Jimny s'intende) intercooler, con sospensioni ribassate per l'occasione e irrigidite, così da permettere al Jimny di supportare la potenza proveniente dal cofano.

Chiudiamo con altri elementi di rilievo come i freni a disco AP Racing, i sedili Recaro, pneumatici più grandi e nuovi cerchi in lega. Peccato che a causa delle emissioni, dal 2021 il Jimny potrebbe lasciare l'Europa per sempre... l'addio di un'icona ormai leggendaria, reso ancor più cattivo con il kit di cui vi abbiamo parlato.