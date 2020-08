La Suzuki Jimny diventa una piccola Defender grazie a DAMD

Il ritorno della Suzuki Jimny ha reso allegri tutti gli appassionati della guida fuoristrada. La piccola Suzuki è difatti un vero e proprio veicolo progettato per l'off-road, lo testimoniano il telaio a longheroni e le marce ridotte.

Le buone vendite sono state trainate anche dal design essenziale ma al tempo stesso vivace che, oltre a citare le generazioni precedenti, è stato sviluppato con un pizzico di magia proveniente da Mercedes Classe G e Land Rover Defender. Non è un caso che il tuner giapponese DAMD proponga un kit di conversione che trasforma la piccola fuoristrada giapponese in una Defender in miniatura. Battezzato "Little D." il kit comprende calandra, paraurti anteriore e posteriore, cofano, nuovi cerchioni (selezionabili tra cinque modelli Dean Cross Country o gli APIO Wildboard SR), passaruota, paraspruzzi e, infine, i badge. Difatti anche i badge sono in puro stile Land Rover, con le scritta "LITTLE D." in maiuscolo piazzata all'estremità del cofano. È possibile personalizzare anche gli interni con nuovi coprisedili in trama pied de poule grigia o beige, un tocco vintage che ben si sposa con il resto della trasformazione.

L'elaborazione propone esclusivamente aggiornamenti estetici, la meccanica della Jimny rimane invariata con sotto al cofano il 4 cilindri benzina 1,4 litri da 102 CV di potenza massima e 96 Nm di coppia. Il sistema Suzuki ALLGRIP PRO permette al conducente di cambiare tipo di trazione selezionando tra le modalità 2H, 4H e 4L (due ruote motrici, quattro ruote motrici e quattro ruote motrici ridotte). L'esperienza fuoristrada è potenziata dall'altezza da terra minima di 21 cm e dagli sbalzi ridotti.

Quando si prende lo stile di un'automobile per innestarlo in un modello completamente diverso si rischia di creare un insipido Frankenstein, secondo noi non è il caso della "Little D.", il kit di DAMD risulta bilanciato esteticamente e ben curato.

Il futuro dell'auto in Europa è incerto, è probabile l'uscita di scena della Suzuki Jimny nel 2021 a causa delle nuove regole UE sulle emissioni. Una possibilità di sopravvivenza è lo sviluppo di una versione ibrida, tema per il quale Suzuki ha siglato una partnership con Toyota.