La Suzuki Jimny si traveste da Mercedes Classe G grazie a Liberty Walk

L'ultima generazione di Suzuki Jimny è stata un successo travolgente per la casa giapponese. Il piccolo fuoristrada è stato apprezzato sia per le doti su sterrato che per il design classico ed efficace. Le forme squadrate e il padiglione pressoché cubico la rendono una sorta di Mercedes-Benz Classe G in scala ridotta.

Non sorprende quindi che una serie di elaboratori abbiano progettato kit estetici per renderla quanto più affine possibile all'iconico fuoristrada di Mercedes. Tra essi spiccano le proposte della giapponese Liberty Walk, che con quest'ultima interpretazione ha superato se stessa.

Gli esterni di questa sorprendente Jimny sono rifiniti in nero lucido. L'anteriore accoglie nuovi gruppi ottici, un'inedita calandra e un paraurti unico munito di luci diurne a LED, disposte sulla parte più bassa. Il cofano è dotato di una presa d'aria squadrata che ricorda molto la soluzione adottata dalla Mercedes-AMG G 63.

Il potente modello AMG viene citato anche adottando scarichi laterali, che ben si abbinano ai cerchi in lega aftermarket, rifiniti anch'essi in nero; inoltre i finestrini laterali sono equipaggiati con massicci deflettori d'aria. Il tetto presenta una visiera parasole all'anteriore e un immancabile spoiler sul retro. Anche gli interni sono stati migliorati con l'adozione di rivestimenti in pelle nera per i sedili anteriori e posteriori e applicando speciali tappetini ultraresistenti.

La Suzuki Jimny è amatissima dai tuner giapponesi: lo scorso anno abbiamo potuto apprezzare il kit di DAMD, che la rendeva simile ad un Land Rover Defender. Il modello è apprezzato anche in Italia, dove purtroppo - a causa delle normative sulle emissioni - è ora venduto esclusivamente come autocarro. Voci di corridoio indicano il 2022 come l'anno in cui sarà disponibile una Jimny a cinque porte mild hybrid, nuovamente omologabile come autovettura.