Questo Suzuki Jimny pickup potrebbe essere il miglior Jimny in assoluto

Suzuki ha mostrato al Salone dell'automobile di Tokyo del 2019 un concept relativo ad un Jimny in versione pick-up, attirando l'attenzione di tantissimi appassionati, in ansia per una eventuale riproposizione dell'amato veicolo fuoristrada.

Da allora è passato però più di un anno, e non si sono ancora avuti aggiornamenti in tal senso. Magari la pandemia di Coronavirus ha scombussolato i piani della casa automobilistica giapponese, ma al momento le informazioni sono pressoché nulle. Nel frattempo però qualcuno ha deciso di non voler più aspettare. I ragazzi di Shropshire Quads, situati nel Regno Unito, hanno infatti messo le mani su un Suzuki Jimny regolare e lo hanno convertito in un pick-up effettuando modifiche mirate a tale scopo.

La piccola azienda inglese costruisce Jimny personalizzati da anni ormai. All'inizio venivano messe in piedi delle conversioni basate su modelli usati, ma da allora c'è stata un'importante crescita della società, e si è potuto operare anche su Jimny nuovi:"Siamo una piccola famiglia che gestisce un business con sede a Cleobury Mortimer, nel South Shropshire. Siamo gli attori principali di Arctic Cat e Kymco ATVs. Abbiamo pensato ci fosse una nicchia non coperta nel campo dell'agricoltura e della gestione del territorio, nel quale inserire un piccolo e leggero pick-up con numerosi comfort e tanta affidabilità rispetto ai classici veicoli da lavoro. Abbiamo fatto tantissime ricerche, e abbiamo poi deciso che il Suzuki Jimny sarebbe stato il veicolo di base ideale. Adesso noi convertiamo Suzuki Jimny di qualità e a basso chilometraggio in pick-up, facendo uso di componenti di massima qualità per quanto concerne il design e la manifattura. Speriamo siate d'accordo sul fatto che offriamo i migliori Suzuki Jimny Pickup sul mercato."

L'esemplare di colore blu che potete ammirare nella galleria in fondo alla pagina rappresenta la prima conversione in pick-up di un Jimny nuovo. Stando a quanto riportato da Farmer's Weekly, l'azienda ordina i kit originali Suzuki dall'Austria, e rappresenta l'unica officina di installazione di componenti simili nel Regno Unito.

Insomma, quei ragazzi si sono rimboccati le maniche sul serio, ma adesso vogliamo concludere rimandandovi alle assurde capacità del veicolo giapponese. Un Jimny è stato ad esempio beccato mentre attuava una incredibile manovra nel tentativo di fare inversione a U, vi consigliamo di dare un'occhiata. Nel frattempo in Nuova Zelanda è arrivato un Suzuki Jimny Pickup ufficiale: ecco un'immagine che lo raffigura.