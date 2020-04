Suzuki Jimny beccato in una incredibile manovra nel tentativo di inversione a U

Credevate di aver visto di tutto dall'abitacolo della vostra macchina? Beh, forse vi sbagliate, perché la manovra adottata dal conducente del Suzuki Jimny del video in alto potrebbe battere di gran lunga ogni convenzione di buon senso.

Tutti noi conosciamo le capacità fuoristrada del Suzuki Jimny. Il SUV compatto (arrivato in Nuova Zelanda anche in versione Pickup) ha evidentemente esaltato il suo proprietario portandolo a ideare un gesto quantomeno particolare. Certo il Jimny è formidabile su sentieri stretti nelle foreste, attraverso corsi d'acqua bassi, all'interno di viali fangosi, ma adesso abbiamo scoperto che è abile persino nel salire e nel discendere rampe di scale.

Il tentativo dell'automobilista era quello di fare inversione a U per cambiare verso di marcia in autostrada dopo aver mancato l'uscita giusta. Questo ci ha portato a ottenere il video in alto, che vede il veicolo risalire, non si sa come, e poi ridiscendere delle ripide e strette scalinate per raggiungere l'altro lato.

La fortuna però non era dalla sua parte quel giorno, perché un ufficiale di polizia era proprio lì vicino, ad osservare le sue ardue operazioni. L'agente non è parso per niente impressionato dalla sua impresa e, secondo il South China Morning Post, avrebbe caricato sulle spalle dell'automobilista una multa di 200 yuan, che corrispondono a 260 euro.

Purtroppo, per la tristezza di una discreta nicchia di appassionati, il Suzuki Jimny ha appena detto addio per sempre all'Europa: il fuoristrada lascerà il mercato del vecchio continente nel 2021.