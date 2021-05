Suzuki Jimny, in arrivo una versione cinque porte mild hybrid?

Suzuki Jimny, un mito nato nel 1970. La quarta generazione del piccolo fuoristrada si è affacciata sul mercato nel 2018 ed ha vissuto anni tutt'altro che sereni: nel vecchio continente è stata fin da subito apprezzata ma a causa delle eccessive emissioni di CO2, e delle sempre più stringenti normative europee, le vendite si sono fermate nel 2020.

O quasi, perché nel 2021 la Jimny è tornata, ma sotto forma di autocarro, una proposta a soli due posti destinata esclusivamente ai professionisti. Suzuki non vuole abbandonare il progetto, anzi, secondo il sito giapponese Autoc-One nel 2022 è prevista una Jimny a cinque porte. Il debutto era inizialmente programmato al Salone di Tokyo di ottobre 2021, evento cancellato a causa della pandemia. Stando alle voci di corridoio si chiamerà Jimny Long ed avrà un passo allungato di circa 300 mm.

Insomma, un modello più grande e robusto: serve più potenza. Suzuki rimedierà al problema con una duplice soluzione, aggiungendo al quattro cilindri da 1,5 litri un turbocompressore e un sistema mild hybrid. La potenza non dovrebbe mancare e non è esclusa la possibilità che Suzuki possa venderla nuovamente in Italia come autovettura anziché come autocarro.

La cinque porte dovrebbe arrivare contemporaneamente al restyling di metà vita della tre porte. Escluse le portiere extra e una differente calandra non ci saranno stravolgimenti al design, apprezzato, concreto ed efficacie. Per farvi un'idea migliore di come sarà vi consigliamo di dare un'occhiata ai render realizzati da Nikita Chuiko, visibili in calce.

Dando credibilità alla notizia, non ci resta che attendere il 2022; prima dell'eventuale lancio europeo sarà sicuramente rilasciata in Giappone. La casa giapponese ha da poco presentato, in collaborazione con lo IED di Torino, la Suzuki Misano EV Concept, una barchetta sportiva dal design organico e futuristico. (immagini Nikita Chuiko)