Suzuki Italia posticipa le scadenze per garanzie, tagliandi e richiami per auto e moto

Tutte le garanzie ufficiali Suzuki scadute nel periodo di lockdown avranno validità anche nel mese successivo alla rimozione delle limitazioni alla circolazione. Suzuki Italia ha deciso che non farà decadere le garanzie ufficiali a chi effettuerà le manutenzioni previste durante il blocco entro un mese dalla ripresa delle attività.

Suzuki ha infatti deciso di riconoscere un ulteriore periodo di validità a tutte le garanzie ufficiali scadute durante il periodo di lockdown.

I Clienti che dovessero aver maturato negli ultimi tempi dubbi sul corretto funzionamento di un’auto la cui garanzia è scaduta o è in procinto di scadere nel periodo delle limitazioni non devono preoccuparsi. Quando si tornerà a poter circolare liberamente, Suzuki darà loro un altro mese per segnalare gli eventuali problemi. In questo lasso di tempo, la rete dei Concessionari e dei Riparatori autorizzati sarà disposizione per fare le verifiche del caso e per risolvere il possibile inconveniente senza alcun onere a carico del cliente.

I Concessionari sono a disposizione dei Clienti per fissare gli appuntamenti relativi alle campagne di aggiornamento prodotto (sia auto che moto) e programmare, così, gli interventi che saranno effettuati una volta terminata l’emergenza.

La rete Suzuki è contattabile via Whatsapp grazie all’iniziativa #suzukiportechiusetelefoniaperti mentre per gli acquisti è attiva la campagna online Suzuki Smart Buy che permette di prenotare da casa e successivamente acquistare, a condizioni uniche, tutta l’offerta Suzuki, attraverso pochi semplici click.

In questo momento in cui l’emergenza COVID-19 costringe la popolazione a restare a casa, Suzuki ha messo a punto un piano di iniziative post-vendita che permetteranno ai Clienti di superare la fase di lockdown in corso senza disagi o svantaggi. Suzuki posticipa i termini relativi alle garanzie scadute, alle manutenzioni programmate e alle campagne di aggiornamento di questo periodo. Chi ha scelto un’auto Suzuki potrà quindi affrontare la situazione in atto con maggiore serenità, senza la preoccupazione che l’impossibilità di rispettare con puntualità certe scadenze contrattuali possa in qualche modo causargli problemi.