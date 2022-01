Suzuki Hayabusa modificata sfida la Tesla Model S Plaid: testa a testa di fuoco

Da quando la Tesla Model S Plaid è arrivata sul mercato, gli appassionati di auto non hanno fatto altro che confrontarla con altri modelli sul quarto di miglio. Apparentemente è quasi impossibile battere la berlina premium californiana sul dritto per un veicolo senza ritocchi, e questo lo sa bene anche Brooks Weisblat di DragTimes.

Il car enthusiast statunitense ha infatti deciso di dare spettacolo affiancando al bolide di Elon Musk una stratosferica Suzuki Hayabusa potenziata. Come potreste notare voi stessi dando un'occhiata al video in alto, la competizione è stata serrata, nonostante gli oltre 1.000 cavalli che la EV manda sull'asfalto attraverso ben tre motori elettrici.

In base ai test effettuati nei mesi scorsi sappiamo che la variante Plaid della Model S può chiudere il quarto di miglio in 9,2 secondi (per il momento solo la Rimac Nevera è più veloce in accelerazione), ma della due ruote giapponese conosciamo pochissimo. Ovviamente monta il motore di serie da 1,3 litri e a quattro cilindri, ma d'altro canto si affida un forcellone aftermarket e può consumare carburante a ottantacinque ottani. Ciò si traduce in una potenza superiore ai 200 cavalli i quali, grazie ad un peso di appena 225 chilogrammi, la trasformano in un portento della strada.



Adesso però veniamo al sodo. La prima gara ha testimoniato il trionfo della Tesla, che ha completato il quarto di miglio in 9,36 secondi a fronte dei 9,43 secondi richiesti alla Busa. Il test successivo ha visto la Suzuki partire con un po' di anticipo rispetto ai semafori, ed è stato un vero peccato, poiché il confronto è apparso estremamente equilibrato.



Da parte nostra non vediamo l'ora che i due mostriciattoli possano battagliare nuovamente, ma per chiudere senza allontanarci da Palo Alto vogliamo rimandarvi ad una notizia molto particolare: Tesla accetterà Dogecoin per l'acquisto di merchandise.