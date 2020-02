Anche Suzuki cede all'elettricità: in arrivo il primo scooter elettrico del brand

Ancora molti fra voi saranno scettici in merito all'elettricità applicata alle due ruote, i maggiori produttori del mondo però si stanno "piegando" alla nuova tecnologia e presto o tardi toccherà anche a tutti noi. Ora anche Suzuki, l'ultima grande casa nipponica a resistere, ha annunciato lo sviluppo del suo primo veicolo elettrico a due ruote.

Piano con l'entusiasmo o con le imprecazioni, poiché il debutto non sarà come possiamo immaginare: niente moto elettrica per rincorrere Zero Motorcycles oppure Energica, l'esperimento riguarderà uno scooter elettrico da vendere sul mercato indiano. In questa fase "di partenza", Suzuki ha dichiarato che le parti principali del veicolo, compresi motore e batteria, saranno standard e presenti anche in altri veicoli sul mercato globale, dunque il brand potrebbe seguire le orme di Yamaha che ha stretto una partnership con Gogoro per il rilascio del suo scooter elettrico EC-05.

La scelta dell'India non è casuale, nel Paese il mercato delle due ruote elettriche va molto forte, sarà dunque un importante banco di prova, inoltre siamo pronti a scommettere che per l'annuncio di una prima moto vera e propria con propulsore elettrico non dovremo aspettare poi molto, anche se è ancora presto per dire quanto. Ancora non abbiamo neppure una sola immagine dello scooter elettrico Suzuki, segno dunque che bisognerà pazientare.