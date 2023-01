Suzuki anticipa la sua gamma di veicoli elettrici per il futuro: anche la Jimny diventa EV

Jaguar presenterà il suo piano riguardante la auto EV in primavera, al contrario di Suzuki, che oggi ha annunciato il suo piano di elettrificazione entro il 2030, che si compone di diversi modelli inediti dedicati a mercati specifici: ci saranno nuove Suzuki elettriche in Europa, Giappone e India.

La casa di Hamamatsu ha investito circa 15 miliardi di dollari per il processo di elettrificazione del settore auto, moto e nautico, ed entro il 2030 vedremo i frutti di questo sforzo sotto forma di cinque nuovi veicoli per il mercato europeo, sei in Giappone e sei in India, ma ovviamente alcuni di essi saranno comuni tra i vari mercati.

Guardando all’Europa, uno dei modelli più vicini sarà la versione di produzione della Suzuki eVX Concept (dovrebbe essere la nuova Vitara), ma successivamente arriverà anche una Suzuki Jimny a batteria, assieme ad una versione mild-hybrid. La Jimny dovrebbe mantenere le caratteristiche che l’hanno resa iconica, ma non mancheranno alcuni ritocchi estetici per renderla più appetibile e al passo coi tempi, come si evince dall’infografica del costruttore che mostra una nuova firma luminosa frontale a cui si aggiunge un’inedita griglia illuminata.

Accanto alla silhouette della Jimny si vede poi un SUV i cui gruppi ottici ricordano la Suzuki Fronx, un modello che per il momento è presente in India, ma che potrebbe arrivare in versione europea. I due veicoli rimanenti invece sono più difficili da decifrare, ma si parla di un altro crossover/SUV e di una city car con dimensioni apparentemente più piccole dell’attuale Ignis.

C’è tanta carne al fuoco dunque per il costruttore giapponese, con il primo modello completamente elettrico che è atteso sul mercato nel 2024, mentre la versione di serie dell’eVX arriverà nel 2025.