Suzuki ACROSS Plug-in e SWACE Hybrid garantiti 10 anni o 250.000 km: la promo

Suzuki è da sempre sinonimo di grande qualità, acquistare un veicolo del produttore giapponese significa investire in qualcosa di durevole e la stessa casa vuole ora sottolinearlo con una nuova iniziativa: 10 anni di garanzia o 250.000 km su ACROSS Plug-in e SWACE Hybrid.

Una nuova iniziativa promozionale davvero da non perdere, che si può attivare a pagamento a partire dal sesto anno dalla data di prima immatricolazione, oppure al raggiungimento dei 100.000 km. C’è però anche un modo per avere l’estensione gratis: eseguire nel corso del tempo la manutenzione in modo regolare (ogni 12 mesi o 15.000 km, come previsto dal libretto) e completo presso la Rete Ufficiale Suzuki.



Di norma, ACROSS Plug-in (la sorella gemella della Toyota RAV4 Plug-in, giusto per completezza) e SWACE Hybrid vengono vendute con una garanzia di 3 anni o 100.000 km. I componenti del sistema ibrido invece, pensiamo alle batterie agli ioni di litio, agli inverter, ai converter e alle unità di controllo elettronico centrale e della batteria, godono di ben 5 anni di garanzia e 100.000 km. Con la possibilità di estendere la garanzia fino a 10 anni e 250.000 km si può di fatto assicurare il veicolo per la quasi totalità del suo ciclo vitale, non possiamo che dire “ben fatto Suzuki”.