Avete un SUV ma volevate una supercar? Brad Builds ha pensato anche a questo

Brad Builds è una casa di tuning specializzata nella conversione di autovetture di serie in bolidi fuori di testa, sia a livello tecnico che in termini estetici. Il Range Rover Velar in edizione SV Autobiography visibile nella galleria di immagini in calce incarna proprio questo tipo di ritocchi.

Non è la priva volta che team di Brad Builds modifica un modello di Land Rover, e siamo sicuri che l'esperienza maturata con il Discovery Sport gli sia servita. Innanzitutto è impossibile non notare il lavoro svolto sulla carrozzeria, che adesso fa sfiorare il suolo grazie ad un bodykit estremamente aggressivo per ogni centimetro quadrato di superficie.

All'avantreno è piacevole l'introduzione di fari laser a LED, mentre sulla fiancata notiamo la presenza di maniglie a scomparsa con attivazione automatica. I cerchi poi non potevano essere più minacciosi di così, con un design scuro e concavo a voler spaventare gli astanti e un battistrada tanto largo da non permettere nel modo più assoluto alcuna perdita di aderenza.



Quelli di Brad Builds però hanno deciso di non mettere le mani sotto il cofano, e in effetti il propulsore del Range Rover Velar SV Autobiography è il solito e poderoso V8 turbocompresso da 5,0 litri capace di mandare sull'asfalto ben 549 cavalli di potenza e addirittura 680 Nm di coppia attraverso, ovviamente, tutte e quattro le ruote. Il cambio invece dovrebbe essere rappresentato da una interessante unità sequenziale a otto rapporti.



A proposito di Land Rover modificati non potevamo lasciarvi prima di avervi mostrato il particolarissimo esperimento di Frank Rothwell, che ha trasformato il proprio fuoristrada in una sorta di locomotiva a vapore. Per restare in tema di assurdità a quattro ruote chiudiamo con un vecchio Range Rover mentre attraversa un fiume interamente sott'acqua, è tutto vero.