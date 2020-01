I SUV hanno vinto: è Urus la Lamborghini più venduta del 2019

La settimana in corso è iniziata con gli ottimi dati di vendita di Lamborghini relativi al 2019: ben 8.205 unità consegnate. Risultati che ci dicono una grande verità: i SUV hanno vinto e un’intera epoca è forse finita per sempre.

La casa italiana, ora sotto l’ala protettrice del Gruppo Volkswagen, ha migliorato le vendite del 2018 del 48%, raggiungendo il record di 22 auto vendute ogni giorno Worldwide (in media ovviamente). Dati che fanno certamente piacere ma che, per certi versi, intristiscono gli appassionati più incalliti del marchio. Il modello più venduto infatti non è più la selvaggia Aventador, la veloce Huracàn, al contrario è il SUV Urus, che da solo rappresenta oltre il 60% delle vendite, con 4.962 unità.

Parliamo in ogni caso di una vettura sportiva, sul mercato con un potente motore V8 Biturbo da oltre 640 CV, ma molto diversa dalle altre super sportive di casa Lamborghini, molto lontana nel design e nello spirito dalle vetture che hanno fatto la storia del marchio nei decenni scorsi. Certo i guadagni generati dalla Urus serviranno anche a sviluppare la nuova Aventador ibrida da circa 1.200 CV, l’azienda però sarà quasi “costretta” a concentrare le sue migliori forze per supportare un modello che vende oltre il 60% del totale, che questo vi piaccia o meno. Possiamo solo sperare in un “ritorno di fiamma” per i modelli più aggressivi...