'Fine dei SUV è vicina'. Kia decreta la 'morte' degli Sport Utility Vehicle: 'Ecco perchè'

La fine dei SUV come li abbiamo visti fino ad oggi, sembrerebbe davvero vicina. Ne è convinta Kia, e precisamente il suo stimato capo designer, Karim Habib, una delle penne più autorevoli del panorama automotive attuale, con un grande passato fra le fila di BMW.

Il canadese ha di recente dato vita a dei veri e proprio gioielli per l'azienda sudcoreana, per ultima, l'acclamata Kia EV9, il SUV elettrico a 7 posti presentato poche settimane fa. "In Kia non proviamo mai a parlare di premium o di lusso - spiega Habib parlando con i colleghi di Autocar - prima di tutto, queste parole sono abusate. A noi non suonano vere. Penso piuttosto che ci sia una 'qualità ambiziosa' che vorremmo che i nostri prodotti avessero. E non so se sia esattamente la parola giusta, ma vogliamo che alla gente importi, perché significa qualcosa”.

E ancora: “Vogliamo costruire un marchio con coerenza e riconoscibilità. Ma allo stesso tempo, costruiamo quasi tre milioni di auto all'anno, e con tipologie molto diverse per diversi tipi di veicoli in diversi mercati, quindi non possono essere tutte dello stesso stampo”.

Sul recente stile di Kia, Habib spiega: "Non direi che stiamo abbandonando qualcosa, onestamente. Abbiamo cercato di sviluppare una filosofia di design che non sia basata su dogmi”. Quindi la discussione vira sui SUV, che secondo il capo designer di Kia: “Le persone forse ne sono stanche", per poi dire senza troppi giri di parole "Il post-SUV sta arrivando", sottolineando appunto come l'era attuale dei SUV, così come li conosciamo oggi, sembra ormai giunta al termine.

Con l'avvento dell'elettrico numerosi marchi hanno di fatto stravolto il concetto di Sport Utility Vehicle, quello classico verticale, a due volumi. "Personalmente credo che si possano realizzare furgoni davvero fighi", aggiunge Habib, e anche in questo caso la mente non può che andare al suo Kia EV9 e ai fari magici del SUV sudcoreano. “Se riusciamo a creare deiSUV che sembrano progredire, penso che sopravviveranno”.

Poi il capo designer di Kia riflette su alcuni modelli immortali di SUV: "C'è qualcosa di veramente bello in questo tipo di SUV autentici, onesti e squadrati. Quando guardi un Land Rover Defender oggi, vecchio o nuovo, c'è ancora qualcosa di veramente interessante. C'è qualcosa di carino in quell'autenticità, quindi volevamo attingere a questo”, conclude.