Il C-SUV più venduto d'Italia è in offerta con uno sconto di 7.300 euro

Se il B-SUV più venduto d'Italia nel 2023 è in vendita con uno sconto di 5.500 euro, non da meno è la promo riguardante quello che è il C-SUV più diffuso nel nostro Paese, leggasi la Jeep Compass.

Lo sport utility vehicle del segmento C è infatti in vendita con uno sconto superiore ai settemila euro, precisamente 7.300 euro, una cifra sicuramente non indifferente. Nel dettaglio la promo, valevole ancora per pochi giorni, precisamente fino ad oggi, 29 febbraio, permette di ottenere la Jeep Compass modello 1.6 M-Jet da 130 cavalli versione MT Longitude a 27.800 euro invece che 35.100.

La promo è valida solo in caso di permuta o di rottamazione di un altro veicolo, e previo finanziamento. Un esempio è un anticipo di 4.021 euro, 35 rate da 249 euro e una rata finale di 20.168 euro, con la possibilità di restituire il veicolo o rifinanziarlo.

Tante le versioni presenti della Jeep Compass, come ad esempio la plug-in hybrid, ma quella oggetto della promo è il modello con alimentazione a gasolio, con consumi previsti fra i 7,0 e i 5,2 litri ogni 100 chilometri, ed emissioni di CO2 pari a 135-159 grammi per chilometro.

Fra gli altri C-SUV più venduti in Italia nel 2023 troviamo anche la Nissan Qasqhai, in vendita a prezzo promo a 25.900 euro nella versione Acenta MY2 Mild Hybrid da 140CV, altra offerta molto interessante tenendo conto che di listino sta a 31.750 euro. Per la Kia Sportage 1.6 CRDI Mild-Hybrid, invece, servono 30.400 euro, con uno sconto esatto di 4.000 euro (di listino sta a 34.400 euro). Infine per la Peugeot 3008, il quarto C-SUV più commercializzato in Italia durante l'anno scorso, servono 30.270 euro, versione Puretech benzina con cambio manuale a 6 rapporti. Scorrendo quindi i listini, si evince come il Qashqai sia il C-SUV più economico del gruppo, ma l'offerta più interessante resta quella della Compass.